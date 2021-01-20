Дуже часто жінки стикаються з проблемою темних кіл під очима. Причиною цього є недосипання, погане харчування та екологія, хвороби та виснаження організму. Завжди залишатись красивими та привабливими жінкам допомагає правильно підібрана декоративна косметика, зокрема і консилер.

За допомогою косметики можна легко приховати будь-які недоліки шкіри, наприклад, висипання чи темні кола. Проте потрібно знати, як правильно наносити макіяж. Варто зауважити, що навколо очей шкіра найбільш чутлива та суха, тому там найшвидше з'являються зморшки і синці. Для цієї ділянки обличчя потрібний особливий догляд. Тому косметологи рекомендують не наносити під очі тональний крем, а користуватись консилером.

Варто прочитати: Чому не можна наносити консилер на повіки: пояснення візажиста

Види консилерів і їхнє використання

Для комфорту споживачів та залежно від типів шкіри консилери виготовляють у різних варіантах:

У сухому вигляді

Це ідеальний варіант для людей з жирною шкірою. Його потрібно наносити тонким шаром, аби не підкреслювати зморшок чи складок, які можуть утворитись навколо очей. Зазвичай сухий консилер виготовляють у формі олівця.

У рідкому вигляді

Такий консилер підходить для будь-якого типу шкіри. Його найпростіше використовувати, адже він легко наноситься, і швидко поглинається у шкіру. Рідкий консилер виготовляється у невеликих баночках з м'яким аплікатором.



Види консилерів / Фото Fashionisers

У формі стіку

Це теж рідкий консилер, але зручніший у використанні. Матуючий засіб у стіку краще спресований, тому ним легше приховувати недоліки на обличчі. Його потрібно добре розтушовувати, аби не підкреслювати зморшки і складки на шкірі.

Кремоподібний

Такий консилер підійде для сухої шкіри. Адже завдяки своїй насиченій консистенції він зволожує сухі та проблемні ділянки на обличчі. Наносити його потрібно у невеликій кількості та добре розтушовувати.

Як правильно наносити консилер?

Після того, як ви визначились з консилером, який найкраще підійде вашому типу шкіри, потрібно знати, як його правильно наносити на обличчя. Адже це одна з найчастіших проблем усіх жінок. Через неправильно нанесений макіяж вони не приховують свої недоліки, а навпаки – роблять на них акцент. Нагадаємо, що перед нанесенням макіяжу лице потрібно добре очистити.

Можна виділити декілька етапів нанесення консилера:

Наносимо на обличчя базу, тобто тональний крем. Варто зазначити, якщо консилер бежевого кольору, тоді він наноситься поверх тону. А якщо консилер іншого кольору (рожевий, зелений) , тоді він наноситься на очищену шкіру і розтушовується. А після цього наносять тон. Консилером малюємо під оком трикутник направлений вниз і розтушовуємо спонжиком або кісточкою для макіяжу. Наносимо невелику кількість консилера в кутики ока з двох сторін від повіки. Адже в цьому місці шкіра має фіолетовий відтінок, і це робить погляд втомленим. Зверху слід нанести тональних крем або пудру, та розтушувати. Проте не варто давати багато косметичних засобів на цю ділянку, аби навколо очей не утворилась маска.



Як правильно наносити консилер на обличчя / Фото Pexels

Жінки часто роблять помилку, наносячи тональний крем на все лице. Але він не може замінити консилер, у нього зовсім інший склад і спосіб дії. Часто у склад консилера входять частинки, які розсіюють світло і макіяж виглядає тоді максимально природньо.

Цікаво Де малювати синці, щоб бути модною: дивний та неочікуваний б’юті-тренд 2021

Також не варто наносити консилер пальцями. Адже тоді залишаються нерівні сліди, і проблемна зона стає більш помітною. Для населення макіяжу потрібно використовувати кісточки та спонжики.

Що означають різні кольори консилерів?

Відомо, що консилер бореться не лише з темними колами під очима, але й з висипанням, набряками та почервоніннями. Саме тому є різні кольори консилерів, аби дієвіше боротись з проблемами.

Фіолетовий або бузковий

Такий колір підходить для боротьби з жовтими плямами. Це можуть бути сліди від засмаги або пігментні плями. Фіолетовий колір найкраще використовувати для точкового нанесення.

Рожевий

Це колір, який поєднує у собі відтінки червоних, оранжевих та жовтих кольорів. Він надає обличчю свіжий вигляд і замасковує синці під очима. Рожевий консилер – універсальний і найкраще підходить для світлошкірих дівчат.

Жовтий

Такий колір приховує синій відтінок від очима, веснянки і пігментні плями. Також його можна використовувати, аби приховати виступаючі вени чи шрами від акне. Жовтий консилер ідеально підходить як база під вечірній макіяж.



Які є відтінки консилерів / Фото Fashionisers

Помаранчевий

Це ідеальний відтінок для темношкірих дівчат. Він приховує пігментні плями та темні кола під очима. А також помаранчевий консилер можна використовувати замість бронзера для контурингу обличчя.

Зелений

Такий відтінок використовують жінки, у яких проблемна шкіра. Адже зелений добре перекриває червоний відтінок, зокрема прищики, почервоніння, шрами від акне та чистки лиця.

Білий

Його використовують для контурингу обличчя. Білий консилер наносять на внутрішні кутики ока та під бровою. Виходить ефект відкритого і живого погляду.



Все, що варто знати про консилер / Фото Pexels

Для того, аби завжди виглядати неперевершено, потрібно знати секрети краси та активно ними користуватись. Правильно підібраний та нанесений консилер допоможе приховати усі недоліки обличчя, та виглядати привабливо, незважаючи ні на що.

Автор: Соломія Борух