Як леді повинні доглядати за собою: поради від Тетяни Терсенової-Заводовської

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Тетяна Терсенова-Заводовська була директоркою Школи леді декілька сезонів проєкту "Від пацанки до панянки". Жінка продовжує вражати усіх своїм бездоганним виглядом, ідеальним станом волосся, шкіри обличчя та тіла. Експертка у темі етикету і краси розповіла, як повинні доглядати за собою справжні леді.