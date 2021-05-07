Як леді повинні доглядати за собою: поради від Тетяни Терсенової-Заводовської

Тетяна Терсенова-Заводовська була директоркою Школи леді декілька сезонів проєкту "Від пацанки до панянки". Жінка продовжує вражати усіх своїм бездоганним виглядом, ідеальним станом волосся, шкіри обличчя та тіла. Експертка у темі етикету і краси розповіла, як повинні доглядати за собою справжні леді.
Щоденний догляд за тілом, обличчям, волоссям, порожниною рота справжньої леді повинен бути ретельним. Тетяна радить довести догляд за собою до автоматизму і називає гігієнічні процедури, про які слід обов'язково пам'ятати.
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Як доглядають за собою леді
- Волосся. Тетяна Терсенова-Заводовська зазначає, що для французів голова і ноги жінки – найголовніше. Адже те і те одразу приваблює погляд оточуючих. Тому волосся потрібно мити стільки, скільки вимагає його стан, щоб воно мало гарний і чистий вигляд. Не забувайте використовувати маски для шевелюри 1 раз на тиждень, а також хоча б 2 – 3 рази на місяць мийте свій гребінець.
- Обличчя. Директорка Школи леді каже: "У світі безліч жінок, у яких за обличчям неможливо визначити вік. Тому що вони за собою доглядають. Обов'язково мийте обличчя. І не забувайте, що і після, і перед кожним вживанням косметики шкіру слід очищати й тонізувати спеціальними засобами. Природно, вони мають підбиратися під її тип".
- Порожнина рота. Зуби не потрібно чистити після кожного прийому їжі. Достатньо повторювати процес двічі на день: зранку і ввечері. За словами Тетяни Терсенової-Заводовської, зубні пасти містять мікрочастинки, якими можна просто здерти емаль зі зубів. Натомість після їжі варто полоскати ротову порожнину звичайною водою. Також експертка у темі краси не радить їсти чи пити вранці, поки не почистите зуби: "Між ними з вечора залишаються частинки їжі, яка розкладається. Вони, потрапивши в організм, можуть викликати стоматит, гастрит, виразку шлунка. Тому: підвелися з ліжка – почистили зуби. Потім вже можна випити склянку холодної води з лимоном".
- Тіло. Душ слід також приймати вранці після сну. Не забувайте застосовувати дезодоранти, щоб уникнути неприємного запаху поту. Не дивлячись на те, що сам по собі піт може не має запаху, він таки виникає під час взаємодії поту з брудом, який є у порах шкіри. Тетяна нагадує, що догляд потрібен і ногам. Для цього користуйтеся спеціальними кремами, щоб ноги не пітніли, а п'яти були м'якими.