Як мати красиве, довге і здорове волосся: 7 простих звичок

20:52

За допомогою простих порад, лайфхаків та звичок можна покращити стан свого волосся та відчувати себе впевнено з будь-якою зачіскою. Здорові, блискучі та міцні локони – результат регулярного і правильного догляду, а також належного захисту від шкідливого впливу зовнішніх факторів.