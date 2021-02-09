Якщо ви прагнете б’юті-змін, але дуже пишаєтеся довжиною і станом свого волосся, то вас можуть зацікавити 3 способи для стильного оновлення зачіски. Відростити красиву шевелюру нелегко, але це ще не означає, що її не можна вдосконалювати.

Освіжити стрижку можна без значної втрати довжини волосся. Таким чином ви не зробите кардинальних змін, але додасте своєму образу більш модного вигляду. Схожими способами користуються навіть знамениті красуні.

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3 способи освіжити зачіску

Чубчик

Якщо вам набридла зачіска, яку ви не змінювали зовсім вже кілька років, то за допомогою стильного чубчика можна освіжити її. Гайді Клум регулярно використовує такий спосіб. Можливо, ви сумніватиметеся, чи личитиме вам такий елемент зачіски, але можна 1 раз спробувати і знати напевне. Адже ви точно не втратите ні довжини, ні густини волосся. Важливо лише обрати правильну форму чубчика. Варіантів багато: від класичного прямого до ультратонкого чи асиметричного.

Каскад

Дженніфер Еністон демонструє оригінальне і модне рішення для оновлення стрижка. Каскад, який привабливо обрамлятиме ваше обличчя, матиме гарний вигляд на волоссі будь-якої довжини, густини і структури. Наприклад: тонкі пасма стануть візуально більш об’ємними, важкій густій шевелюрі каскад додає легкості, хвилясте волосся буде легше вкладати та воно довше триматиме форму з такою стрижкою. Зробивши каскад, слід належним чином дбати про волосся: зволожувати і живити його, бо на такій зачісці більш помітними є посічені кінці.

Драбинка

Белла Хадід віддає перевагу кардинальним експериментам з волоссям у вигляді різноманітним стрижок і технік фарбування. Водночас сестра моделі Джіджі Хадід не готова змінювати довжину своїх розкішних локонів. Її улюбленою стрижкою є "драбинка". Ця форма додає тонким пасмам об’єму і освіжає образ. Локони біля обличчя слід робить трішки коротшими, не торкаючись основної довжини. Стиль зачіски личитиме красуням з прямим і хвилястим волоссям.