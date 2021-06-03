Пляжний сезон розпочату, тому підтримка фізичної форми наразі є особливо актуально. У домашніх тренуваннях важливо давати м'язам час на відновлення. Тому вправи на прес робіть через день, і вже через 3 тижні результат буде помітним.
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Як мати плоский живіт: вправи для тренування вдома
Скручування з піднятими ногами, щоб спалити жир внизу живота
- Ляжте на спину на тверду поверхню, зігніть ноги в колінах і підніміть їх у такому положення, щоб утворився кут 90 градусів. Руки також підніміть.
- Тепер піднімайте верхню частину тіла в напрямку до колін. При цьому потрібно напружувати нижню частину живота, а руками – тягнутися вперед.
- У такому положенні затримайтеся на 1 – 2 секунди. Намагайтеся не відривати поперед від підлоги і не опускати ноги.
- Після цього повільно повертайтеся у положення, в якому були спочатку.
- Зробіть 3 підходи по 12 -15 разів.
Бічна планка для косих м'язів живота, черевного преса, сідниць, ніг і спини
- Ляжте на правий бік, упріться правим передпліччям в підлогу.
- Витягніть ноги, ліва стопа повинна бути зверху над правою. Тут важливо напружити живіт.
- Тепер піднімайте стегна, щоб тіло утворило пряму лінію . Підніміть ліву руку вгору.
- Нахиліть тулуб до підлоги і заведіть ліву руку під тіло.
- Підніміть тулуб і випряміть ліву руку, щоб повернутися в початкове положення.
- Повторюйте вправу по 8 – 10 разів на кожному боці.
Велосипед, щоб задіяти м'язи живота, ніг і сідниць
- Ляжте на підлогу, руки заведіть за голову.
- Робіть ногами такі рухи, ніби ви крутите педалі велосипеда.
- При цьому підніміть верхню частину тіла, намагаючись відірвати лопатки від підлоги. Тягніться спочатку правим ліктем до лівого коліна, а потім лівим ліктем до правого коліна. Повторюйте рухи почергово.
- Зробіть 2 – 3 підходи по 8 – 12 повторень. Виконуйте вправу у зручному для себе темпі.
Човен, щоб зміцнити м'язи живота і хребта
- Сядьте. З цього положення відкиньтеся на куприк.
- Підніміть ноги вгору, щоб утворився кут.
- Витягніть руки вперед паралельно до підлоги.
- Утримуйте положення до 1 хвилини. Дихайте рівно.
- Повторіть вправу 2 – 3 рази.
Махи зі зігнутою ногою на косі м'язи живота і прямий м'яз черевного преса
- Ляжте на підлогу, руки заведіть за голову, ноги зігніть в колінах. Стопи повинні упиратися в підлогу.
- Виконуйте скручування: правим ліктем тягніться за ліве коліно до середини стегна, а коліном – до ліктя. Намагайтеся відірвати лопатки від підлоги. Поперек потрібно притиснути до підлоги.
- Виконайте по 30 повторень на кожну ногу.