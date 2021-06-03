Пляжний сезон розпочату, тому підтримка фізичної форми наразі є особливо актуально. У домашніх тренуваннях важливо давати м'язам час на відновлення. Тому вправи на прес робіть через день, і вже через 3 тижні результат буде помітним.

Цікаво прочитати: Нереалістичні стандарти краси і "тілесний скандал": як світ рухається до body neutrality

Як мати плоский живіт: вправи для тренування вдома

Скручування з піднятими ногами, щоб спалити жир внизу живота

Ляжте на спину на тверду поверхню, зігніть ноги в колінах і підніміть їх у такому положення, щоб утворився кут 90 градусів. Руки також підніміть.

Тепер піднімайте верхню частину тіла в напрямку до колін. При цьому потрібно напружувати нижню частину живота, а руками – тягнутися вперед.

У такому положенні затримайтеся на 1 – 2 секунди. Намагайтеся не відривати поперед від підлоги і не опускати ноги.

Після цього повільно повертайтеся у положення, в якому були спочатку.

Зробіть 3 підходи по 12 -15 разів.

Бічна планка для косих м'язів живота, черевного преса, сідниць, ніг і спини

Ляжте на правий бік, упріться правим передпліччям в підлогу.

Витягніть ноги, ліва стопа повинна бути зверху над правою. Тут важливо напружити живіт.

Тепер піднімайте стегна, щоб тіло утворило пряму лінію . Підніміть ліву руку вгору.

Нахиліть тулуб до підлоги і заведіть ліву руку під тіло.

Підніміть тулуб і випряміть ліву руку, щоб повернутися в початкове положення.

Повторюйте вправу по 8 – 10 разів на кожному боці.

Велосипед, щоб задіяти м'язи живота, ніг і сідниць

Ляжте на підлогу, руки заведіть за голову.

Робіть ногами такі рухи, ніби ви крутите педалі велосипеда.

При цьому підніміть верхню частину тіла, намагаючись відірвати лопатки від підлоги. Тягніться спочатку правим ліктем до лівого коліна, а потім лівим ліктем до правого коліна. Повторюйте рухи почергово.

Зробіть 2 – 3 підходи по 8 – 12 повторень. Виконуйте вправу у зручному для себе темпі.

Човен, щоб зміцнити м'язи живота і хребта

Сядьте. З цього положення відкиньтеся на куприк.

Підніміть ноги вгору, щоб утворився кут.

Витягніть руки вперед паралельно до підлоги.

Утримуйте положення до 1 хвилини. Дихайте рівно.

Повторіть вправу 2 – 3 рази.

Махи зі зігнутою ногою на косі м'язи живота і прямий м'яз черевного преса