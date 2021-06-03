Пляжный сезон начат, поэтому поддержание физической формы сейчас особенно актуально. В домашних тренировках важно давать мышцам время на восстановление. Поэтому упражнения на пресс делайте через день, и уже через 3 недели результат будет заметным.

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Как иметь плоский живот: упражнения для тренировки дома

Скручивание с поднятыми ногами, чтобы сжечь жир внизу живота

Лягте на спину на твердую поверхность, согните ноги в коленях и поднимите их в таком положении, чтобы образовался угол 90 градусов. Руки также поднимите.

Теперь поднимайте верхнюю часть тела по направлению к коленям. При этом нужно напрягать нижнюю часть живота, а руками тянуться вперед.

В таком положении задержитесь на 1 – 2 секунды. Старайтесь не отрывать поясницу от пола и не опускать ноги.

После этого медленно возвращайтесь в положение, в котором были изначально.

Сделайте 3 подхода по 12 – 15 раз.

Боковая планка для косых мышц живота, брюшного пресса, ягодиц, ног и спины

Лягте на правый бок, упритесь правым предплечьем в пол.

Вытяните ноги, левая стопа должна быть сверху над правой. Здесь важно напрячь живот.

Теперь поднимайте бедра, чтобы тело образовало прямую линию. Поднимите левую руку вверх.

Наклоните туловище к полу и заведите левую руку под тело.

Поднимите туловище и выпрямите левую руку, чтобы вернуться в исходное положение.

Повторяйте упражнение по 8 – 10 раз на каждой стороне.

Велосипед, чтобы задействовать мышцы живота, ног и ягодиц

Лягте на пол, руки заведите за голову.

Делайте ногами такие движения, будто вы крутите педали велосипеда.

При этом поднимите верхнюю часть тела, пытаясь оторвать лопатки от пола. Тянитесь сначала правым локтем к левому колену, а затем левым локтем к правому колену. Повторяйте движения поочередно.

Сделайте 2 – 3 подхода по 8 – 12 повторений. Выполняйте упражнение в удобном для себя темпе.

Лодка, чтобы укрепить мышцы живота и позвоночника

Сядьте. Из этого положения откиньтесь на копчик.

Поднимите ноги вверх, чтобы образовался угол.

Вытяните руки вперед параллельно полу.

Удерживайте положение до 1 минуты. Дышите ровно.

Повторите упражнение 2 – 3 раза.

Махи с согнутой ногой на косые мышцы живота и прямую мышцу брюшного пресса