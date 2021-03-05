Як мати здорову і сяючу шкіру: топ-3 б'юті-поради від Соні Плакидюк

Джерело:інстаграм Соні Плакидюк
Навесні шкірі потрібен особливий догляд. Зіркова фешн-фотографиня та експертка модельного шоу "Супер Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Соня Плакидюк знає, як важливо виділяти час на доглядові процедури. Тому на своїй інстаграм-сторінці часто ділиться з підписниками секретами краси та б'юті-лайфхаками.
Дефіцит необхідних вітамінів, різкі зміни температури, холодний вітер та інші весняі зовнішні чинники негативно впливають на стан дерми. Тому Соня Плакидюк зібрала кілька порад, які допоможуть завжди мати здорову і сяючу шкіру.
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Насамперед Соня зазначила, що вона їсть лише 2 рази на день, а от її шкіра – 2 або 3. Вона розповіла в інстаграм-пості, що готова швидше пропустити прийом їжі, ніж ранкові процедури для обличчя.
Зі собою я везу важку косметичну з чарівними баночками, окремий клатч з вітамінами і 1 протеїновий батончик без цукру (на випадок, якщо загублюся в лісі чи торговому ряду – що вірогідніше),
– розповідає підписникам відома фотографиня.
Потім Соня Плакидюк "здала декілька б'юті-секретів".
Ви часто питаєте, як я ставлюся до пластики, і чи може крем замінити апарати та ніж хірурга – і кожен раз я відповідаю одне: замінити радикальні заходи не в силах жоден крем, але відстрочити зустріч з ними на дуже довгий термін – 100 відсотків,
– додає у своєму пості Соня Плакидюк.
Аби переконати підписників у своїх словах, фотографиня наголошує, що щодня працює з багатьма жінками, які мають розкішний вигляд, а також віднедавна має статус прискіпливого б’юті-амбасадора.