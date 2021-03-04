Які вітаміни можуть врятувати шкіру від сухості
Після зими сухість шкіри – це природно. Аби відновити стан дерми, варто дбати про неї не лише ззовні, але і зсередини. Окрім використання зволожувальних і живильних кремів, можна вживати корисні добавки. Проте перед їхнім включенням у свій раціон обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і здайте аналізи.
Джерело:Vogue
Важливо знати, що запорука здорової дерми – непошкоджений епідермальний бар’єр, за який відповідають кераміди, ліпіди і холестерин. Кандидатка медичних наук, лікарка-косметологиня і дерматовенерологиня Марія Ширшакова детально розповіла, як ті чи інші вітаміни можуть допомогти сухій шкірі.
Варто знати: Для боротьби з розтяжками і целюлітом: що таке мумійо, як воно працює та спосіб використання
Вітаміни, які врятують шкіру від сухості
- Вітамін C – антиоксидант, який стимулює вироблення природного колагену, тому відповідає за відновлення і молодість шкіри.
- Вітамін B1 – захищає від лущення, розгладжує дрібні зморшки, заспокоює подразнення, сприяє гладкості шкіри та вирівнює її тон.
- Вітамін B5 – використовують для лікування різноманітних дерматологічних проблем зі шкірою. Зокрема, вітамін позбавляє від сухості, бореться з висипаннями, допомагає лікувати акне.
- Вітамін B7 (біотин) – забезпечує цілісність епідермальному бар’єру. Коли в організмі нестача вітаміну B7, то шкіра стає сухою, тонкою, зневодненою.
- Вітамін E – захищає ліпідний бар’єр і запобігає втраті вологи і старінню шкіри, а також стимулює вироблення колагену та еластину природним шляхом.
- Вітамін PP (нікотинова кислота) – відновлює клітини епідермісу, бореться зі сухістю і лущенням шкіри, усуває наслідки дерматиту та розгладжує дрібні зморшки.
- Вітамін A – допомагає боротися з вільними радикалами, зміцнює судини і шкірний бар’єр.
- Вітамін D – допомагає синтезу колагену, сповільнює процес старіння шкіри, зберігаючи її щільність, здоровий колір та гладкість.
- Омега-3 – зберігає водно-жировий баланс, утримує вологу у шкірі, покращує стан судин, нормалізуючи при цьому обмінні процеси і живить дерму.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter