Після зими сухість шкіри – це природно. Аби відновити стан дерми, варто дбати про неї не лише ззовні, але і зсередини. Окрім використання зволожувальних і живильних кремів, можна вживати корисні добавки. Проте перед їхнім включенням у свій раціон обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і здайте аналізи.

Важливо знати, що запорука здорової дерми – непошкоджений епідермальний бар’єр, за який відповідають кераміди, ліпіди і холестерин. Кандидатка медичних наук, лікарка-косметологиня і дерматовенерологиня Марія Ширшакова детально розповіла, як ті чи інші вітаміни можуть допомогти сухій шкірі. Варто знати: Для боротьби з розтяжками і целюлітом: що таке мумійо, як воно працює та спосіб використання Вітаміни, які врятують шкіру від сухості Вітамін C – антиоксидант, який стимулює вироблення природного колагену, тому відповідає за відновлення і молодість шкіри.

– антиоксидант, який стимулює вироблення природного колагену, тому відповідає за відновлення і молодість шкіри. Вітамін B1 – захищає від лущення, розгладжує дрібні зморшки, заспокоює подразнення, сприяє гладкості шкіри та вирівнює її тон.

– захищає від лущення, розгладжує дрібні зморшки, заспокоює подразнення, сприяє гладкості шкіри та вирівнює її тон. Вітамін B5 – використовують для лікування різноманітних дерматологічних проблем зі шкірою. Зокрема, вітамін позбавляє від сухості, бореться з висипаннями, допомагає лікувати акне.

– використовують для лікування різноманітних дерматологічних проблем зі шкірою. Зокрема, вітамін позбавляє від сухості, бореться з висипаннями, допомагає лікувати акне. Вітамін B7 (біотин) – забезпечує цілісність епідермальному бар’єру. Коли в організмі нестача вітаміну B7, то шкіра стає сухою, тонкою, зневодненою.

(біотин) – забезпечує цілісність епідермальному бар’єру. Коли в організмі нестача вітаміну B7, то шкіра стає сухою, тонкою, зневодненою. Вітамін E – захищає ліпідний бар’єр і запобігає втраті вологи і старінню шкіри, а також стимулює вироблення колагену та еластину природним шляхом. View this post on Instagram A post shared by VH. (@vivianhoorn) Вітамін PP (нікотинова кислота) – відновлює клітини епідермісу, бореться зі сухістю і лущенням шкіри, усуває наслідки дерматиту та розгладжує дрібні зморшки.

(нікотинова кислота) – відновлює клітини епідермісу, бореться зі сухістю і лущенням шкіри, усуває наслідки дерматиту та розгладжує дрібні зморшки. Вітамін A – допомагає боротися з вільними радикалами, зміцнює судини і шкірний бар’єр.

– допомагає боротися з вільними радикалами, зміцнює судини і шкірний бар’єр. Вітамін D – допомагає синтезу колагену, сповільнює процес старіння шкіри, зберігаючи її щільність, здоровий колір та гладкість.

– допомагає синтезу колагену, сповільнює процес старіння шкіри, зберігаючи її щільність, здоровий колір та гладкість. Омега-3 – зберігає водно-жировий баланс, утримує вологу у шкірі, покращує стан судин, нормалізуючи при цьому обмінні процеси і живить дерму.