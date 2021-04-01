У процесі догляду за сухою шкірою можна допустити чимало помилок, які лише погіршуватимуть її стан. Окрім зволоження і живлення шкіри, варто навчитися правильно за нею доглядати і пам'ятати про головні помилки у б'юті-рутині.

Зазвичай дівчата помиляються, коли вважають, що сухій шкірі потрібен інтенсивний догляд. Аби не загострити ситуацію, дізнайтеся про 5 антиправил, яких потрібно уникати. Більше порад: Скрабування і неправильні антиоксиданти: які вечірні звички шкодять вашій шкірі 5 найбільш поширених помилок у догляді за сухою шкірою Користуватися засобами для зневодненої шкіри. Суха шкіра – це тип, який характерний як для всього тіла, так і для деяких його ділянок, а зневоднена – стан, коли в організмі дефіцит води. В обох випадках на шкірі можуть з’являтися сухість, лущення, почервоніння, а також можна спостерігати надмірну чутливість і тонкість дерми. Аби вибрати правильні засоби для догляду за своїм типом шкіри, насамперед проконсультуйтеся з лікарем.

Суха шкіра – це тип, який характерний як для всього тіла, так і для деяких його ділянок, а зневоднена – стан, коли в організмі дефіцит води. В обох випадках на шкірі можуть з’являтися сухість, лущення, почервоніння, а також можна спостерігати надмірну чутливість і тонкість дерми. Аби вибрати правильні засоби для догляду за своїм типом шкіри, насамперед проконсультуйтеся з лікарем. Надмірний догляд. Не варто щогодини наносити креми, сироватки і бальзами на суху шкіру. Таким чином ви лише спровокуєте активне виділення себуму, появу відкритих пор і чорних цяток. Натомість придбайте декілька потрібних і правильних засобів, використовуючи їх згідно з інструкцією чи рекомендаціями косметологів. View this post on Instagram A post shared by Emily DiDonato (@emilydidonato) Скрабування чи пілінг продуктами зі жорсткими частинками. Адже вони можуть травмувати суху шкіру, зробити її більш вразливою до впливу зовнішніх чинників. Тому звертайте увагу, щоб абразивні частинки у скрабі були дрібними.

Адже вони можуть травмувати суху шкіру, зробити її більш вразливою до впливу зовнішніх чинників. Тому звертайте увагу, щоб абразивні частинки у скрабі були дрібними. Відсутність догляду вдома. Якщо ви працюєте віддалено, то це не привід забувати про шкіру. Тепле і сухе повітря у приміщенні також негативно впливає на дерму. Залишаючись на весь день вдома у ліжку, не забувайте зволожувати шкіру та наносити засіб із рівнем SPF.

Якщо ви працюєте віддалено, то це не привід забувати про шкіру. Тепле і сухе повітря у приміщенні також негативно впливає на дерму. Залишаючись на весь день вдома у ліжку, не забувайте зволожувати шкіру та наносити засіб із рівнем SPF. Вірити, що лише вітаміни і харчування покращать стан шкіри. Звісно, аби дерма була пружною, сяючою та здоровою, слід харчуватися здоровими продуктами і додатково вживати вітаміни. Проте їжа і добавки не змінять природний тип шкіри, тому варто боротися із проблемами сухості комплексно: харчування, вітаміни, догляд.