Як переможниця модельного реаліті Таня Брик тримає своє тіло у формі: поради

22-річна переможниця модельного реаліті-шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Тетяна Брик чимало часу витратила на те, аби досягти ідеальних форм. Дівчина навіть не стала фіналісткою 1 сезону "Супермодель по-українськи" через зайві кілограми. Проте згодом вона схудла і продовжує працювати над своєю фігурою.

Переможниця модельного реаліті Нового каналу має красиві груди, чітку талію, пружні сідниці. Аби досягти такого результату, їй довелося пройти довгий шлях і спробувати чимало методів для схуднення та створення ідеального тіла.

Читайте також: Їсти все і бути стрункою: 7 секретів дієти француженок

Як Тані Брик вдається тримати своє тіло у формі

Щоб схуднути, модель пробувала голодування, сиділа на жорстоких дієтах, практикувала голковколювання. Перелічене їй не допомогло позбутися від зайвих кілограмів. Проте привести себе у форму Таня змогла за сприяння занять спортом і правильного харчування.

Переможниця модельного реаліті зізнається, що раніше важила їжу і підраховувала кілокалорії, дотримувала своєї норми, яку можна вирахувати за формулою з інтернету, а зараз я на око може визначити, скільки приблизно калорій у її їжі.

Я не люблю виробів з борошна, але запросто можу з’їсти круасан. Практично не вживаю молочного, але дуже рідко можу скуштувати сирники чи сир, їм мало м’яса, бо не хочу. У моєму раціоні переважають риба і морепродукти. Картопля – табу, її я замінюю запеченим бататом,

– ділиться таємницями свого раціону харчування Таня Брик.

Модель додає, що у неї останній прийом їжі зазвичай у проміжку між 16:00 і 17:00, а перший – о 5:45 – 6:00. Вона вечеряє хурмою чи гранатом, загалом, чимось легким. А на обід у Тані переважає гречана каша з рибою, спріг-рол чи щось схоже.

Зокрема, переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" регулярно кілька разів на тиждень відвідує спортзал. На інстаграм-сторінці Тані Брик майже 300 тисяч підписників. Саме тут вона ділиться секретами своєї фігури та наголошує на важливості присутності фізичних навантажень у вашому житті, якщо ви прагнете мати красиве і здорове тіло.