Як перейти зі зимового догляду на весняний без шкоди для шкіри: 7 порад

Зі зміною сезону потрібно корегувати й свою б’юті-рутину, аби стан шкіри не погіршувався. Тому варто дізнатися про головні принципи переходу на весняний догляд, якими поділилася Ольга Аншукова, кандидатка медичних наук і спеціалістка ін'єкційних методик омолодження.
Ольга наголошує, що універсальної системи догляну не існує, адже у кожної людини різні особливості шкіри. Проте є декілька б'юті-порад, які підійдуть більшості.
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Як грамотно перейти зі зимового догляду на весняний
- Зволоження. Оскільки навесні дерма стає сухішої, то їй потрібно більше жирових компонентів. Замість щільних кремових текстур віддавайте перевагу легким. Вам не доведеться відмовлятися від засобів улюбленого б’юті-бренда, достатньо – перейти на hydra-лінію.
- Кислоти потрібно наносити у нічний час. Якщо ви для догляду за шкірою звикли використовувати пілінги, сироватки, ретинол та інші кислоти, то доведеться змінити час їхнього застосування. Адже навесні сонце переходить в активну фазу, то виходити на вулицю після кислотних процедур не можна, аби уникнути негативних наслідків, як-от: пігментні плями чи навіть легкі опіки.
- Більше про ретинол. Жиророзчинний вітамін у літній період слід застосовувати лише після консультації з лікарем на не частіше 2 разів на тиждень. Альтернативою може слугувати бакучіол рослинного походження із такими ж антиоксидантними властивостями.
- Зміни у процедурі скрабування. Улюбленими скрабами у весняно-літній сезон слід користуватися також у вечірній час. А зранку перед виходом з дому не забувайте про нанесення сонцезахисних продуктів із рівнем SPF не нижче 30, навіть якщо на вулиці похмура погода.
- Полюбіть доглядову косметику з вітаміном C. Шкіра "подякує" вам за таке рішення. Адже косметичні продукти із вмістом вітаміну C стимулюють синтез колагену, сприяють зміцненню капілярів і захищають клітини дерми від окислення.
- Про процедури у косметолога. Весна – це чудова нагода, окрім стандартної чистки обличчя, зробити біоревіталізацію. За допомогою процедури можна відновити структуру тканин, додати шкірі вологи та покращити її зовнішній вигляд, зробивши пружною і еластичною, а також захистити від сонячних променів. Специфіка біоревіталізації полягає у введені під шкіру маленьких доз гіалуронової кислоти.
- Мезотерапія – для відновлення стану шкіри голови. Таким чином можна зміцнити і відновити волосся після зимового холоду і сухого повітря у приміщеннях через опалювальний сезон.
Аби мати ідеальну шкіру, ретельно доглядайте за нею. Адже лише маскування недоліків декоративною косметикою не вирішить жодних проблем.