Як перейти зі зимового догляду на весняний без шкоди для шкіри: 7 порад

21:38

Зі зміною сезону потрібно корегувати й свою б’юті-рутину, аби стан шкіри не погіршувався. Тому варто дізнатися про головні принципи переходу на весняний догляд, якими поділилася Ольга Аншукова, кандидатка медичних наук і спеціалістка ін'єкційних методик омолодження.