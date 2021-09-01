Як підвищити ефективність будь-якої дієти: дослідження і 3 правила

Від будь-якої дієти можна отримати ефектніший результат. Вчені Медичної школи Стенфордського університету провели дослідження та сформували 3 універсальні правила, аби вам було легше досягти успіху під час дієти.

Результат дієти не залежить від сили волі чи мотивації. Натомість варто звернути увагу на такі фактори, які заважають вашим метаморфозам: вік, швидкість метаболізму, генетика та інші, що підтвердили у рамках дослідження Медичної школи Стенфордського університету.

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В науковому експерименті взяли участь 609 людей, вікова категорія: від 18 до 50 років, кількість жінок і чоловіків була приблизно рівною. Дослідники хотіли дізнатися більше про взаємозв’язок біологічних факторів і різноманітних дієт.

Половина учасників дослідження вчених Медичної школи дотримувалися кетогенної дієти – це низьковуглеводна система харчування з великою кількістю жирів і помірною кількістю білків. Інша група людей харчувалася згідно з меню, яке передбачало низький вміст жирів і вуглеводів, але споживання багатьох білкових продуктів.

За перебігом дослідження і динамікою змін організму учасників спостерігала група вчених. Завдяки отриманим даним вони сформулювали 3 правила, які гарантують успіх дієти.

Як підвищити ефективність дієти

Харчуватися живильними продуктами. Дієту можна "обманути", якщо включити в неї збалансовану їжу. Тому віддавайте перевагу натуральним і якісним продуктам: рибі, овочам, несолодким фруктам, рослинній олії. Наприклад, прихильникам кето-дієти слід їсти авокадо, а не сир, бо перший продукт дасть організму більше вітамінів.

Дієту можна "обманути", якщо включити в неї збалансовану їжу. Тому віддавайте перевагу натуральним і якісним продуктам: рибі, овочам, несолодким фруктам, рослинній олії. Наприклад, прихильникам кето-дієти слід їсти авокадо, а не сир, бо перший продукт дасть організму більше вітамінів. Мінімізувати споживання білої муки. Вироби із білої муки є головними ворогами омріяної цифри на вагах. Натомість можна сміливо харчуватися хлібом з цільного зерна, а млинці чи панкейки варто робити з мигдалевої муки.

Вироби із білої муки є головними ворогами омріяної цифри на вагах. Натомість можна сміливо харчуватися хлібом з цільного зерна, а млинці чи панкейки варто робити з мигдалевої муки. Овочі – основа дієти. Саме в овочах міститься багато вітамінів і мінералів. Таким чином, вживаючи їх, ви зможете надовго втамувати відчуття голоду й уникнути "миттєвої слабкості" на шкідливі продукти.



Корисні правила для дієти / Фото з інстаграму @missjoslin

Нагадаємо, що перед тим, як перейти на будь-яку дієту варто проконсультуватися із кваліфікованим спеціалістом.