Как повысить эффективность любой диеты: исследования и 3 правила

От любой диеты можно получить эффектный результат. Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета провели исследование и сформировали 3 универсальных правила, чтобы вам было легче добиться успеха во время диеты.

Результат диеты не зависит от силы воли или мотивации. Зато стоит обратить внимание на такие факторы, которые мешают вашим метаморфозам: возраст, скорость метаболизма, генетика и другие, что подтвердили в рамках исследования Медицинской школы Стэнфордского университета.

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В научном эксперименте приняли участие 609 человек, возрастная категория от 18 до 50 лет, количество женщин и мужчин было примерно равным. Исследователи хотели узнать больше о взаимосвязи биологических факторов и различных диет.

Половина участников исследования ученых Медицинской школы придерживалась кетогенной диеты – это низкоуглеводная система питания с большим количеством жиров и умеренным количеством белков. Другая группа людей питалась согласно меню, которое предусматривало низкое содержание жиров и углеводов, но потребление многих белковых продуктов.

За ходом исследования и динамикой изменений организма участников наблюдала группа ученых. Благодаря полученным данным они сформулировали 3 правила, которые гарантируют успех диеты.

Как повысить эффективность диеты

Питаться питательными продуктами. Диету можно "обмануть", если включить в нее сбалансированную пищу. Поэтому отдавайте предпочтение натуральным и качественным продуктам: рыбе, овощам, несладким фруктам, растительному маслу. Например, сторонникам кето-диеты следует есть авокадо, а не сыр, потому что первый продукт даст организму больше витаминов.

Диету можно "обмануть", если включить в нее сбалансированную пищу. Поэтому отдавайте предпочтение натуральным и качественным продуктам: рыбе, овощам, несладким фруктам, растительному маслу. Например, сторонникам кето-диеты следует есть авокадо, а не сыр, потому что первый продукт даст организму больше витаминов. Минимизировать потребление белой муки. Изделия из белой муки являются главными врагами заветной цифры на весах. Зато можно смело питаться хлебом из цельного зерна, а блинчики или панкейки стоит делать из миндальной муки.

Изделия из белой муки являются главными врагами заветной цифры на весах. Зато можно смело питаться хлебом из цельного зерна, а блинчики или панкейки стоит делать из миндальной муки. Овощи – основа диеты. Именно в овощах содержится много витаминов и минералов. Таким образом, употребляя их, вы сможете надолго утолить чувство голода и избежать "мгновенной слабости" на вредные продукты.



Полезные правила для диеты / Фото с инстаграма @missjoslin

Напомним, что перед тем, как перейти на любую диету следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом.