Обладательницам редких волос не стоит окрашиваться тон в тон. Тем не менее поклонницам несложных техник окрашивания волос подойдут темные оттенки: богатые шоколадные, каштановые, кофейные. Перечисленные варианты будут иметь более пышный и объемный вид на вашей шевелюре.

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Также проблему негустых волос может решить балаяж. Здесь важно чередовать 2 – 3 тона: темные и светлые пряди мягко переходят друг в друга. Другой замечательной идеей является брондирование. Колористы советуют затемнить частично пряди на макушке, чтобы создать иллюзию визуального объема у корней.

Surf blond подойдет тем, кто давно стремится стать блондинкой, но "total блонд" не к лицу их типу внешности. Данная техника окрашивания предполагает выборочное отделение тонких прядей и их осветление. В результате вы получите более густые и натуральные пряди.

Напомним, что в 2021 следует забыть про классическое мелирование, а вот калифорнийское – то, что надо. Эта разновидность мелирования отличается от обычной тем, что мастер подбирает несколько различных оттенков, которые плавно чередуются в общей массе волос. В этом случае можно использовать контрастные оттенки.

5 вариантов окрашивания, которые придадут волосам объем



Селена Гомес показывает темный оттенок волос / Фото из инстаграма @hungvanngo



Пример балаяжа для густоты шевелюры / Фото из инстаграма @hair_style_trends



Брондирование волос / Фото из инстаграма @antoniofelipes



Surf blond на прядях Жизель Бюндхен / Фото из инстаграма @hungvanngo