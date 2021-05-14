Як позбутися від другого підборіддя: 6 дієвих вправ

Навіть без зайвої ваги можна мати так зване друге підборіддя. Аби позбутися від нього і красиво підтягнути овал обличчя, достатньо лише регулярно виконувати нескладні, але ефективні вправи.
Подвійне підборіддя може з'являтися навіть через постійне нахиляння голови під час роботи у смартфоні чи просто внаслідок втрати тонусу м'язів. Корисні вправи допоможуть виправити ситуацію.
Більше корисного: Як позбутися від постакне в домашніх умовах: поради і рецепти масок
Як позбутися від подвійного підборіддя
- Висування щелепи вперед: відкиньте голову назад, а погляд підведіть на стелю, тепер витягніть нижню щелепу вперед, допоки не відчуєте розтягування під підборіддям, затримайтеся у такому положенні на 10 секунд. Щоб закінчити вправу, розслабте щелепу і поверніть голову в нейтральне положення.
- Вправа з м’ячем: під підборіддя потрібно покласти м'яч діаметром приблизно 25 сантиметрів, потім притисніть підборіддя до м'яча і повторюйте маніпуляцію по 25 разів на день.
- Губи трубочкою: голову нахиліть назад, очима дивіться вгору. Тепер найважливіше: акуратно витягуйте губи, уявляючи, що хочете поцілувати стелю. Це допоможе розтягнути ділянку шкіри під підборіддям. Після цього поверніть голову в звичне положення і розслабте тіло.
- Розтягування язика: дивіться прямо перед собою і повільно намагайтеся висунути язик якомога далі, напрямляйте його вгору і тягніться до носа. Затримайте язик у такому положенні на 10 секунд, а потім розслабте.
- Витягування шиї: відкиньте голову назад, дивіться на стелю, а язик притисніть до піднебіння. Затримайте язик таким чином на 5 – 10 секунд, а потім поверніть йому звичний стан.
- Рухання нижньою щелепою: знову відхиліть голову назад, дивіться вгору, поверніть голову направо і витягніть нижню щелепу вперед. Затримайтеся в такому положенні на 5 – 10 секунд і розслабтеся. Зробіть ту ж вправу, повернувши голову вліво.