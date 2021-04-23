23-річна українська красуня Таня Брик перемогла у модельному реаліті-шоу "Супер Топ-модель по-українськи", яке транслювали на "Новому каналі". На перший погляд може здатися, що у дівчини немає комплексів, адже її зовнішність дуже приваблива. Проте Таня пройшла цілий шлях, аби вдосконалити своє тіло і полюбити його таким, як воно є.

Таня Брик поділилася секретами, які допомогли їй стати впевненою у собі. Модель переконана, що не у всіх повинні бути фігури, як на глянцевих картинках, а потрібно вміти приймати і любити своє власне тіло.

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Як полюбити своє тіло

Таня Брик розповіла, що найефективнішим методом у намаганні полюбити своє тіло для неї стали фотосесії. "Зробіть собі подарунок і знайдіть хорошого фотографа. На знімках ви побачите себе іншою людиною", – ділиться власним досвідом переможниця "Супер Топ-модель по-українськи". Також у моделі є ще один секрет: коли нікого немає вдома, вона любить ходити голою. Таким чином їй вдається абсолютно по-іншому відчувати своє тіло.

Дівчина, яка постійно самовдосконалюється, поділилася ще однією корисною практикою.

Станьте перед дзеркалом і вглядайтеся у себе, знайдіть "недоліки" і прийміть їх. Зрозумійте, що в цьому і є ваша особливість,

– каже Таня.

Ще вона радить розмістити по всьому дому мантри. Рекомендовано клеїти їх на дзеркала. Напишіть на аркушах щось на кшталт: "Я щаслива, мене люблять, я здорова, я випромінюю світло краси і радості", "Я вірю в себе і свої сили", "Я створюю той світ, який мені подобається" і таке інше. Коли бачитимете їх, то завжди читайте написане щонайменше 3 рази. З часом ви помітите, що відчуваєте себе набагато впевненіше у собі.

Таня Брик наголошує на важливості догляду за собою. Для цього робіть масажі, манікюр, педикюр, експериментуйте з іншими б'юті-процедурами, ходіть у спортзал. Адже, коли будь-яка дівчина бачить, як її тіло набуває тонусу і форми, а зовнішність має доглянутий вигляд, то й вона одразу стає щасливішою і впевненішою.

Під час локдауну Таня доглядала за собою і виконувала тренування вдома. Вона навіть ділилася корисними комплексами впав на окремі частини тіла зі своїми підписниками в інстаграмі, яких у неї майже 300 тисяч.