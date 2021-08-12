Як позбутися від мішків під очима: 5 експрес-методів для вашого б'юті-арсеналу
12 серпня 2021 , 16:52Читать новость на русском
Джерело:Harper's Bazaar
Проблема "мішків" та темних кіл під очима є особливо поширеною. Через спеку, сухе повітря, поганий сон чи алергію обличчя може мати більш втомлений вигляд, ніж зазвичай. У такому випадку можуть допомогти б'юті-секрети миттєвої дії.
Перш ніж вдаватися до експрес-методів боротьби з мішками під очима, варто звернутися до спеціаліста. Адже проблему можуть спровокувати серйозні фактори: генетика, депресія, гормональний збій та інше. Якщо причиною слугують погода чи стрес, то топ-5 лайфхаків вам допоможуть.
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Як позбутися від мішків під очима швидко
- Кубики льоду. Навіть відома красуня Ірина Шейк щоранку протирає обличчя кубиками льоду – це її обов’язковий б’юті-ритуал. Ефективний засіб можна приготувати своїми руками в домашніх умовах. Ви можете використовувати не лише звичайну воду, але також спробуйте заморозити настій м’яти. Проводячи процедуру, затримуйте кубики у ділянці під очима не більше 5 хвилин, аби не травмувати судини. Шкіра поверне тонус одразу після маніпуляції.
- Склянка води. Починайте день зі склянки теплої води з лимоном або медом. За допомогою напою можна покращувати діяльність шлунково-кишкового тракту, а також позбутися від неприємних слідів під очима. Адже "мішки" виникають через зневоднення. Аби запобігти їхній появі, випивайте щодня 8 – 10 склянок простої води.
- Гарячий душ. Зранку варто приймати душ або ванну з гарячою водою Якщо ванна кімната наповниться парою, то шкіра ефективніше вбиратиме вологу. Також можна встановити у спальні зволожувач повітря.
- Мигдалева олія або рожева вода. Щоб уникнути набряків та інших небажаних проявів на шкірі навколо очей, важливо правильно доглядати за обличчям. Наприклад, використовуйте рожеву воду для зняття набряків. В ній необхідно замочити ватний диск і протерти шкіру. Альтернативою засобу є мигдалева олія: нанесіть тонкий шар продукту під очі перед сном, а зранку вмийтеся прохолодною водою.
- Правильна доглядова косметика. Якщо мішки під очима вас продовжують турбувати після застосування вищеперелічених експрес-методів, то варто підібрати правильний засіб для шкіри навколо очей.