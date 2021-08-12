Как избавиться от мешков под глазами: 5 экспресс-методов для вашего бьюти-арсенала
12 августа 2021 , 16:55Читати новину українською
Источник:Harper's Bazaar
Проблема "мешков" и темных кругов под глазами особенно распространена. Из-за жары, сухого воздуха, плохого сна или аллергии лицо может иметь более усталый вид, чем обычно. В таком случае могут помочь бьюти-секреты мгновенного действия.
Прежде чем прибегать к экспресс-методам борьбы с мешками под глазами, стоит обратиться к специалисту. Ведь проблему могут спровоцировать серьезные факторы: генетика, депрессия, гормональный сбой и прочее. Если причиной служат погода или стресс, то топ-5 лайфхаков вам помогут.
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Как избавиться от мешков под глазами быстро
- Кубики льда. Даже известная красавица Ирина Шейк каждое утро протирает лицо кубиками льда – это ее обязательный бьюти-ритуал. Эффективное средство можно приготовить своими руками в домашних условиях. Вы можете использовать не только обычную воду, но также попробуйте заморозить настой мяты. Проводя процедуру, задерживайте кубики в области под глазами не более 5 минут, чтобы не травмировать сосуды. Кожа вернет тонус сразу после манипуляции.
- Стакан воды. Начинайте день со стакана теплой воды с лимоном или медом. С помощью напитка можно улучшать деятельность желудочно-кишечного тракта, а также избавиться от неприятных следов под глазами. Ведь "мешки" возникают из-за обезвоживания. Чтобы предотвратить их появление, выпивайте каждый день 8–10 стаканов простой воды.
- Горячий душ. Утром стоит принимать душ или ванну с горячей водой. Если ванная комната наполнится паром, то кожа эффективнее будет впитывать влагу. Также можно установить в спальне увлажнитель воздуха.
- Миндальное масло или розовая вода. Чтобы избежать отеков и других нежелательных проявлений на коже вокруг глаз, важно правильно ухаживать за лицом. Например, используйте розовую воду для снятия отеков. В ней необходимо смочить ватный диск и протереть кожу. Альтернативой средству является миндальное масло: нанесите тонкий слой продукта под глаза перед сном, а утром умойтесь прохладной водой.
- Правильная уходовая косметика. Если мешки под глазами вас продолжают беспокоить после применения вышеперечисленных экспресс-методов, то стоит подобрать правильное средство для кожи вокруг глаз.