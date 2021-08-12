Как избавиться от мешков под глазами: 5 экспресс-методов для вашего бьюти-арсенала

16:55

Проблема "мешков" и темных кругов под глазами особенно распространена. Из-за жары, сухого воздуха, плохого сна или аллергии лицо может иметь более усталый вид, чем обычно. В таком случае могут помочь бьюти-секреты мгновенного действия.