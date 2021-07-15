Як правильно користуватися сонцезахисним кремом: поради експертів

Влітку шкіру необхідно захищати від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Для цього необхідно використовувати сонцезахисний крем правильно. Проте не все так легко, як здається на перший погляд.

Користуватися сонцезахисним кремом потрібно правильно. Тому слід звернути увагу на деталі: коли і як використовувати SPF, щоб не тільки не згоріти, а й поліпшити стан шкіри.

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Як використовувати сонцезахисний крем

Багатоетапний догляд за шкірою вимагає правильної послідовності нанесення засобів. Як тонік не можна наносити після сироватки, так і SPF-засоби потрібно наносити до або після зволожувальних продуктів. На цю тему сперечаються навіть експерти.

Директор косметичних і клінічних досліджень в дерматології лікарні Гори Синай в Ньою-Йорку, Джошуа Зейхнер каже: "Щоб виконати свою роботу, сонцезахисний засіб з хімічними фільтрами повинен втягнутись в шкіру. Іншими словами, спочатку SPF. Не застосовуйте нічого, що завадить його проникненню. Так, щільний зволожувальний крем, створить бар’єр між шкірою і SPF".

Натомість Седжал Ша, сертифікована дерматологиня з Нью-Йорка, переконана, що сонцезахисний крем варто наносити після зволожувального крему зранку. Вона пояснює: "Зволожувальний крем, нанесений після сонцезахисного, може знизити концентрацію засобу з SPF, змінити його властивості та ефективність, а також спосіб впливу ультрафіолетових променів на шкіру".

Зокрема, важливо розібратися в типах SPF. Вибираючи сонцезахисний крем, враховуйте цей фактор. Адже засоби з хімічними фільтрами працюють, всмоктуючись у шкіру. Фізичні (ті, що залишають білясті розводи, поки їх добре не розтерти) захищають, створюючи прошарок між шкірою і сонцем. Зейхнер запевняє, що мінеральні фільтри, які ще часто називають "блоками", потрібно наносити останніми.

Але ще існують багатофункціональні засоби. Джошуа Зейхнер розповідає: "Безліч зволожувальних засобів вже містять компоненти для захисту від сонця. Те, якій схемі надати перевагу (зволожувальний крем плюс санскрін чи комбінований продукт) – особиста справа кожного. Головне, щоб SPF був не нижчим 30".

Зейхнер і Ша дійшли до спільного висновку, який полягає в тому, що спочатку слід нанести легкий зволожувальний засіб, дати йому добре увібратися, а лише потім використовувати SPF. Зейхнер додає: "А взагалі, я раджу перестрахуватися. Спочатку нанесіть зволожувальний крем з SPF, а коли він втягнеться, – шар сонцезахисного засобу, – мінерального чи хімічного".