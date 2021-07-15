Как правильно пользоваться солнцезащитным кремом: советы экспертов

Летом кожу необходимо защищать от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этого необходимо использовать солнцезащитный крем правильно. Однако не все так легко, как кажется на первый взгляд.

Пользоваться солнцезащитным кремом нужно правильно. Поэтому следует обратить внимание на детали: когда и как использовать SPF, чтобы не только не сгореть, но и улучшить состояние кожи.

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Как использовать солнцезащитный крем

Многоэтапный уход за кожей требует правильной последовательности нанесения средств. Как тоник можно наносить после сыворотки, так и SPF-средства нужно наносить до или после увлажняющих продуктов. На эту тему спорят даже эксперты.

Директор косметических и клинических исследований в дерматологии в больнице Горы Синай в Нью-Йорке, Джошуа Зейхнер говорит: "Чтобы выполнить свою работу, солнцезащитное средство с химическими фильтрами должно впитаться в кожу. Другими словами, сначала SPF. Не применяйте ничего, что помешает его проникновению. Так, плотный увлажняющий крем создаст барьер между кожей и SPF".

Зато Седжал Ша, сертифицированная дерматолог из Нью-Йорка, убеждена, что солнцезащитный крем стоит наносить после увлажняющего крема утром. Она объясняет:"увлажняющий крем, нанесенный после солнцезащитного крема, может снизить концентрацию средства с SPF, изменить его свойства и эффективность, а также способ воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу".

В частности, важно разобраться в типах SPF. Выбирая солнцезащитный крем, учитывайте этот фактор. Ведь средства с химическими фильтрами работают, впитываясь в кожу. Физические (те, что оставляют белесые разводы, пока их хорошо не растереть) защищают, создавая прослойку между кожей и солнцем. Зейхнер уверяет, что минеральные фильтры, которые еще часто называют "блоками", нужно наносить последними.

Но еще существуют многофункциональные средства. Джошуа Зейхнер говорит: "Множество увлажняющих средств уже содержат компоненты для защиты от солнца. То, какой схеме отдать предпочтение (увлажняющий крем плюс санскрин или комбинированный продукт) – личное дело каждого. Главное, чтобы SPF был не ниже 30".

Зейхнер и Ша пришли к общему выводу, который заключается в том, что сначала следует нанести легкое увлажняющее средство, дать ему хорошо впитаться, а лишь потом использовать SPF. Зейхнер добавляет: "А вообще, я советую перестраховаться. Сначала нанесите увлажняющий крем с SPF, а когда оно впитается, – слой солнцезащитного средства – минерального или химического".