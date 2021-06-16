Сонцезахисні засоби для волосся і шкіри потрібні всім. Адже саме ультрафіолетові промені є головною причиною передчасного старіння, за словами експертки. Надмірний вплив сонця на шкіру і волосся людини призводить до послаблення імунних функцій: на обличчі з’являються пігментні плями, зморшки, а локони на вигляд і дотик нагадують використану губку для миття посуду. Такі явище не лише неприємні, але й шкідливі.

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Якщо не захищати волосся від сонця, то це призведе до погіршення кровообігу шкіру голови, нестачі живильних речовин волосяних фолікул, руйнування білка кератину волосся, втраті пігменту меланіну. Юлія Балаур застерігає: "Не забувайте, що фарбоване волосся швидше потрапляє під дію сонця: спочатку фарба знебарвлюється, потім відбувається її хімічний розклад і вигоряння, що провокує серйозне пошкодження волосся".

Як захищати волосся від сонця

Пошкоджене волосся важче відновити, аніж запобігти появі проблем із ним. Тому перед літнім відпочинком варто підібрати правильний сонцезахист і дотримуватися важливих порад від hair-стилістки.

Заховайте волосся під головним убором. Якщо ви тривалий час плануєте бути на сонці на морі чи на городі, то не забудьте про капелюшок або хустинку. Вибирайте на свій смак, але належним чином прикрийте пасма.

Якщо ви тривалий час плануєте бути на сонці на морі чи на городі, то не забудьте про капелюшок або хустинку. Вибирайте на свій смак, але належним чином прикрийте пасма. "Підготуйте" волосся до відпустки заздалегідь. Перед подорожами варто робити невеликий зволожувальний курс для волосся. Додатковий догляд у вигляді зволожувальних масок і сироваток наситить локони корисними компонентами, зміцнить їх і зробить гладкими.