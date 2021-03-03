Як правильно мити голову: лайфхаки від hair-експерта

На стан волосся також впливає його миття. Під час цієї процедури важливо не лише те, який шампунь та засоби для догляду за локонами ви використовуватимете, але й температура води. Юлія Седлецька – спеціаліст з реабілітації волосся і шкіри голови, членкиня Асоціації трихологів України. Вона поділилася кількома дієвими порадами і лайфхаками, які допоможуть зробити миття голови ефективнішим.

Щоб мати розкішне волосся, потрібно його регулярно підстригати, доглядати за ним, а також правильно мити. Тому варто дізнатися покрокову інструкцію для цієї процедури.

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Як правильно мити голову

Юлія Седлецька зазначає, що потрібно мити волосся вниз головою. Застосовуйте шампунь лише для коренів – локони промиються пінкою по всій довжині під час змивання. Важливо, аби шампунь підходив саме для вашого типу шкіри голови, а бальзам-ополіскувач – структурі волосини, яка може бути пористою, гладкою, пофарбованою, висвітленою чи пошкодженою.

За будь-яких обставин не забувайте користуватися бальзамом-ополіскувачем. Завдяки своїй кислотній основі засіб згладжує кутикулу, яка відкривається після застосування лужного шампуню. Якщо ви відмовитеся від цього кроку у своїй б’юті-рутині, то волосся втратить природний блиск і стане ламким.

Якою водою та з якою періодичністю мити волосся

Трихологиня Юлія Седлецька рекомендує мити волосся комфортною гарячою водою. Зокрема, щоб закрити лусочки , недостатньо лише холодної води. Секрет сальних і потових залоз і так жирний, щільний, густий, тому холодною водою його неможливо вимити. Натомість можна зробити контрастний душ для шкіри голови: спочатку гаряча вода розширить судини, що спровокує надходження крові до волосяних фолікул, а потім ополіскування холодною водою створить умовний спазм, що зафіксує результат процедури. Таким чином ви задієте усю судинну систему волосяних фолікул на голові, що дуже корисно для стану волосся.

Мити волосся від забруднення потрібно за потреби. Тому що насправді правило багатьох людей про те, що чим рідше ти миєш голову, тим менше вона буде забруднюватися – це міф,

– пояснює спеціаліст з реабілітації волосся і шкіри голови Юлія.

Миття голови повинне допомагати шкіри звільнювати і виводити токсини. Якщо ви надто рідко очищуватимете волосся, намагаючись допомогти йому бути менш жирним, то створите умови, які сприятимуть розвитку бактерій. А вони провокуватимуть появу себорейного дерматиту і лупи.

Також не варто опісля процедури сильно терти волосся рушником. Така маніпуляція травмує структуру локонів та залишить на них дрібні пошкодження, що може призвести до випадіння волосин. Тому дозвольте спочатку воді самостійно стекти у ванну, легко натискаючи на волосся руками. А потім лише промокніть шевелюру рушником і залиште її самостійно висихати.