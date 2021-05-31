Багато косметичних брендів зазначають, що, не дивлячись на пандемію, останнім часом продажі їхніх помад значно зросли. Адже влітку мейк-ап губ є особливо актуальним.
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Як правильно наносити помаду
- Виводьте чіткі лінії. "Все, що потрібно для створення ідеальної лінії губ – це гострий олівець. Я рекомендую почати промальовувати контур від центру верхньої губи, щоб зберегти симетрію. Якщо не впевнені, що у вам вдасться намалювати чіткі лінії, то модна спочатку нанести помаду, а потім скористатися олівцем з пензлем (або ватною паличкою), щоб трішки пом'якшити межі", – ділиться порадою зіркова візажистка Ніккі Вольф.
- Правильно вибирайте відтінок. Візажистка Рубі Гаммер радить: "Вибір кольору залежить від того ефекту, який ви хочете спричинити. Я раджу нюдові відтінки, якщо нема часу на кропітке нанесення помади. Адже вони розкішно виглядають в дуеті з яскраво намальованими очима. Якщо ви хочете бути в центрі уваги, то робіть ставку на класичну червону помаду. У цьому випадку запасіться парою ватних паличок, щоб підправити краї, а потім усміхніться і перевірте, чи не залишилась помада на зубах. Одразу після – сміливо в бій!".
- Наносіть помаду так, щоб на масці не залишилося слідів. "Щоб губна помада не відбивалася, використовуйте лайфхак "нанесіть і промокніть", який я вже багато років використовують під час роботи з нареченими, – ділиться власним б’юті-секретом візажистка Джой Аденуга. – Нанесіть улюблену помаду й одразу промокніть її серветкою. Потім знову намалюйте і ще раз промокніть. Процедуру потрібно повторити 2 – 3 рази. У результаті ви отримаєте стійкий ефект на весь день і губи, готові не лише до маски, але й до поцілунків".
- Правильно підготуйте губи перед макіяжем. "Не наносіть тональний крем на губи перед помадою, бо вона може розтектися і вийти за контур. Для стійкого покриття використовуйте праймер або олівець. За 20 хвилин до макіяжу я також рекомендую використовувати скраб для губ і гарненько їх зволожити бальзамом. Змийте його перед самим нанесенням помади", – каже Ніккі Вольф.
- Зверніть увагу на тінти. Селія Бертон, зіркова візажистка, зізнається: "Поки носила маску, я з нетерпінням чекала того дня, коли знову зможу користуватися помадою. Зараз же – після року відсутності макіяжу на моєму обличчі – пухкі червоні губи здаються мені такими, що можуть налякати, хоча раніше колір був для мене звичним. Тепер, щоб знову звикнути до яскравого кольору, я користуюся тінтом. Наношу його на центр нижньої губи, а потім дублюю його на верхній і розтушовую за допомогою пальця. Повторюю цю процедуру до тих пір, поки не досягну потрібного мені відтінку. Таким чином ви м'яко розмащуєте контур, що, по-моєму, виглядає розкішно".
- Користуйтеся б'юті-лайфхаком Розі Гантінгтон-Вайтлі. Зіркова візажистка Ніккі Вольф ділиться секретом супермоделі: "Працюючи з Розі Гантінгтон-Вайтлі, я дізналася про 1 класний лайфхак, щоб губи виглядали дійсно пухкими. Потрібно всього лише затемнити олівцем зовнішні куточки верхньої губи, щоб надати об’єму. Те ж саме можна повторити і з нижньою губою".