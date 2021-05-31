Макияж губ играет важную роль в бьюти-образе каждой девушки, поэтому стоит уметь делать его правильно. Чтобы ваши губы всегда имели соблазнительный и красивый вид, профессиональные визажисты поделились лучшими советами, как идеально наносить помаду.