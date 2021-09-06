Як правильно використовувати саліцилову кислоту, щоб не було висипань і закупорених пор

Саліцилова кислота є ефективним косметичним інгредієнтом, якщо знати, як її правильно використовувати. За допомогою цього засобу можна позбутися від акне та покращити стан проблемної шкіри.

Саліцилова кислота – натуральна бета-гідрокислота (її ще називають – BHA). Компонент отримують з кори верби і використовують як хімічний ексфоліант. Завдяки правильному використанню саліцилової кислоти можна забути про висипання і закупорені пори на обличчі.

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Як правильно використовувати саліцилову кислоту

Насамперед варто пригадати, яким чином виникають прищі на обличчі. Навіть після регулярного очищення шкіри на ній завжди залишаються бактерії. Частинки бруду, себуму, відмерлі часточки дерми і бактерії потрапляють всередину пор, утворюючи закупорення, яке згодом запалюється. Перевага саліцилової кислоти у боротьбі зі запаленнями в тому, що вона діє на лише на поверхні шкіри, відлущуючи ороговілі клітини епідермісу, але й проникає глибоко всередину пор і руйнує утворене "закупорення".

Окрім здатності позбутися від акне, саліцилова кислота також відлущує омертвілі клітини шкіри та стимулює клітковий обмін, що сприяє гладкості, рівності та здоровому вигляду шкіри. Власницям жирного типу дерми, на якій немає особливих висипань, інгредієнт стане у нагоді. Адже саліцилова кислота очищує пори та нормалізує продукування шкірного себуму, що допомагає уникнути появи жирного блиску. Зокрема, компонент є ефективним методом не тільки для лікування акне, яке вже є на обличчі, але й для запобігання появі нових прищів.



Корисний інгредієнт у косметології / Фото з інстаграму @mandymadd

Саліцилову кислоту потрібно наносити точково – на місце запалення. До того ж дерматологи радять звернути увагу на засоби, де кислота є одним з інгредієнтів: менша концентрація та поєднанні зі зволожувальними і заспокоювальними речовинами. Такими б’юті-продуктами є лосьйони, тоніки, засоби для вмивання.

Загалом саліцилова кислота є безпечною й потрібною для жирної шкіри. Натомість тим, у кого суха шкіра, варто не зловживати продуктом, а використовувати його лише після консультації з косметологом.



Методи боротьби з акне / Фото з інстаграму @mandymadd

саліцилова кислота може бути агресивною для шкіри, яка схильна до лущення і подразнення. Власницям проблемної дерми слід бути обережними у тому випадку, якщо вони ніколи раніше не користувалися саліциловою кислотою. Для цього спочатку нанесіть засіб на невелику ділянку шкіри: якщо не виникає реакції, то сміливо використовуйте на обличчі.