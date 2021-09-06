Как правильно использовать салициловую кислоту, чтобы не было высыпаний и закупоренных пор

Салициловая кислота является эффективным косметическим ингредиентом, если знать, как ее правильно использовать. С помощью этого средства можно избавиться от акне и улучшить состояние проблемной кожи.

Салициловая кислота – натуральная бета-гидрокислота (ее еще называют – BHA). Компонент получают из коры ивы и используют как химический эксфолиант. Благодаря правильному использованию салициловой кислоты можно забыть о высыпаниях и закупоренных порах на лице.

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Как правильно использовать салициловую кислоту

Первым делом стоит вспомнить, каким образом возникают прыщи на лице. Даже после регулярного очищения кожи на ней всегда остаются бактерии. Частички грязи, себума, отмершие частицы дермы и бактерии попадают внутрь пор, образуя закупоривание, которое впоследствии воспаляется. Преимущество салициловой кислоты в борьбе с воспалениями в том, что она действует не только на поверхности кожи, отшелушивая ороговевшие клетки эпидермиса, но и проникает глубоко внутрь пор и разрушает "закупорку".

Кроме способности избавиться от акне, салициловая кислота также отшелушивает омертвевшие клетки кожи и стимулирует клеточный обмен, что способствует гладкости, ровности и здоровому виду кожи. Обладательницам жирного типа дермы, на которой нет особых высыпаний, ингредиент пригодится. Ведь салициловая кислота очищает поры и нормализует выработку кожного себума, что помогает избежать появления жирного блеска. В частности, компонент является эффективным методом не только для лечения акне, которое уже есть на лице, но и для предотвращения появления новых прыщей.



Полезный ингредиент в косметологии / Фото з інстаграму @mandymadd

Салициловую кислоту нужно наносить точечно на место воспаления. К тому же дерматологи советуют обратить внимание на средства, где кислота является одним из ингредиентов: меньшая концентрация в сочетании с увлажняющими и успокаивающими веществами. Такими бьюти-продуктами являются лосьоны, тоники, средства для умывания.

В целом салициловая кислота является безопасной и нужной для жирной кожи. Зато тем, у кого сухая кожа, не стоит злоупотреблять продуктом, а использовать его лишь после консультации с косметологом.



Методы борьбы с акне / Фото из инстаграма @mandymadd

салициловая кислота может быть агрессивной для кожи, которая склонна к шелушению и раздражению. Обладательницам проблемной дермы следует быть осторожными в том случае, если они никогда раньше не пользовались салициловой кислотой. Для этого сначала нанесите средство на небольшой участок кожи: если не возникает реакции, то смело используйте на лице.