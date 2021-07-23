Як швидко та ефективно зволожити шкіру: домашня маска з огірка за 5 хвилин – рецепт

Огіркова маска для шкіри обличчя – дієвий засіб для зволоження. Такий спосіб догляду за шкірою є відомим, адже у складі свіжого огірка містяться клітковина, вітаміни B і C, мінеральні солі, йод. Компоненти здатні освіжити шкіру, підвищити її пружність, розгладити дрібні зморшки, зробити менш помітними веснянки і пігментні плями. Тому кожній жінці варто знати рецепт маски з огірка.

У 2021 одним із б'юті-трендів є білосніжна, наче на півпрозора, шкіра. Досягти такого ефекту можна за допомогою домашніх масок або спеціальних засобів для цієї мети, які створюють косметичні виробники. Вибір за вами.

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Домашня огіркова маска – рецепт

Якщо ви вирішили приготувати маску з огірків у домашніх умовах, то варто зазначати, що основний інгредієнт допоможе зробити шкіру вашого обличчя більш чистою, світлою, сяйливою, а тон однорідним вже після кількох застосувань. Проте домашня суміш не зможе повністю впоратися з більш серйозними проблемами. Наприклад, із різними типами пігментації.

серед продуктів, які відбілюють шкіру, виділяють лимон, огірки, мед, помідори, полуницю, куркуму, петрушку, папайю.

Огіркова маска також володіє властивістю швидко відновлювати водний баланс шкіри та бореться з наслідками сонячних опіків, якщо ви не дотримувалися базових правил засмаги. Інгредієнти для приготування такого засобу легко знайти чи не в кожному домі.

Що вам знадобиться?

1/4 тертого огірка;

2столові ложки гелю або соку алое вера.

Почніть із ретельного змішування вказаних компонентів. Потім покладіть суміш на 15 хвилин у холодильник. Опісля нанесіть її на обличчя, шию та ділянку декольте. Залишіть маску на 10 хвилин, а потім змийте усі залишки водою кімнатної температури.