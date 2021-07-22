Суперфуди є корисними завдяки вмісту в їхньому складі високої концентрації вітамінів, мінералів та інших елементів, необхідних для нормального функціонування організму. Тому деякі з них якісно зволожують та живлять шкіру, насичують її антиоксидантами, висвітлюють, захищають від негативного впливу зовнішніх факторів. Перелічені властивості є причиною, чому експерти радять використовувати суперфуди не лише й харчуванні, але й в догляді за шкірою.

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Літні суперфуди для домашнього догляду за шкірою

Алое вера. За допомогою рослини в індустрії краси лікують такі захворювання шкіри, як розацеа, акне та псоріаз. Натуральний сік алое містить антиоксиданти, ферменти, вітаміни А, В, С, Е, фолієву кислоту. Потужний мікс корисних компонентів володіє протизапальною властивістю, тому алое часто використовують для доповнення скраду заспокійливих масок, а також з нього навіть готують напої для краси шкіри. Суміш можна приготувати, якщо змішати сік алое і кокосову воду у пропорції 1:2.

За допомогою рослини в індустрії краси лікують такі захворювання шкіри, як розацеа, акне та псоріаз. Натуральний сік алое містить антиоксиданти, ферменти, вітаміни А, В, С, Е, фолієву кислоту. Потужний мікс корисних компонентів володіє протизапальною властивістю, тому алое часто використовують для доповнення скраду заспокійливих масок, а також з нього навіть готують напої для краси шкіри. Суміш можна приготувати, якщо змішати сік алое і кокосову воду у пропорції 1:2. Темні ягоди. Серед них: чорниця, смородина, лохина, ожини. Такі ягоди можна знайти у будь-якому городі. Вони є корисними завдяки вмісту вітаміну C і калію. Їм можна вживати у різному вигляді – свіжими, замороженими або у джем з них. Також спробуйте включити згадані ягоди у склад маски для обличчя, які виконуватиме функцію легкого пілінгу та висвітлюватиме шкіру.