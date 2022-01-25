Тіктокери пропонують чимало лайфхаків, які є альтернативним способом зробити щось в макіяжі або догляді. Новим трюком стало нанесення тіней – тепер зумери малюють смокі-айс олівцем для губ
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Смокі-айс за допомогою олівця для губ
Австралійська візажистка Сабіна Волш запропонувала новий б'юті-лайфхак. На відео все просто: вона носить олівець для губ Morphe у відтінку Vibes замість основного пігменту на верхні та нижні повіки, потім розтушовує колір пензлем, а фіксує шаром бронзатора Fenty Beauty Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer у відтінку Island Ting.
Блогерка витрачає на макіяж лише кілька хвилин, отримуючи ідеальне розтушування. Сабіна також розповіла, що тривалий час експериментувала з помадами у ролі бази під тіні (ще один лайфхак із тіктоку), але через жирну текстуру їх було важко закріпити і зробити стійкими. З олівцем для губ це зробити значно легше.
Б'юті-туторіал можна побачити на тікток-сторінці Сабіни Волш.
Ефектний макіяж очей / Фото з інстаграму @minkimmakeup
Проте свідомі підписники візажистки відмітили можливу небезпеку використання продукту для губ на очах. Наприклад, туш і підводки проходять суворий офтальмологічний контроль, щоб довести свою безпечність для зору, а потім йдуть на полиці косметичних крамниць. Тому можна спричинити алергічну реакцію, набряки і навіть інфекцію, яка погіршить ваш зір, якщо необдумано замінювати б'юті-продукти й ігнорувати правила стерильності.
Щодо процесу створення макіяжу, то згаданий косметичний засіб не варто наносити на слизову, достатньо заштрихувати лише повіку. При цьому намагайтеся сильно не натягувати шкіру, бо у цій ділянці вона дуже тонка і чутлива, а продукт для губ не настільки жирний і ковзкий, як каял, наприклад.
Смокі-айс / Фото з інстаграму @minkimmakeup
Більш перевіреним варіантом є кремові тіні для повік або олівець для очей теплих тонів. Таким чином мейк-ап вийде модним й ідеально підходитиме як на кожен день, так і для особливої нагоди. Випробовуючи б’юті-експерименти, завжди потрібно бути обережними.