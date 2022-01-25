Тіктокери пропонують чимало лайфхаків, які є альтернативним способом зробити щось в макіяжі або догляді. Новим трюком стало нанесення тіней – тепер зумери малюють смокі-айс олівцем для губ

Може зацікавити Час змінити макіяж очей: 5 трендів, які наважаться повторити лише сміливі та креативні

Смокі-айс за допомогою олівця для губ

Австралійська візажистка Сабіна Волш запропонувала новий б'юті-лайфхак. На відео все просто: вона носить олівець для губ Morphe у відтінку Vibes замість основного пігменту на верхні та нижні повіки, потім розтушовує колір пензлем, а фіксує шаром бронзатора Fenty Beauty Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer у відтінку Island Ting.

Блогерка витрачає на макіяж лише кілька хвилин, отримуючи ідеальне розтушування. Сабіна також розповіла, що тривалий час експериментувала з помадами у ролі бази під тіні (ще один лайфхак із тіктоку), але через жирну текстуру їх було важко закріпити і зробити стійкими. З олівцем для губ це зробити значно легше.

Б'юті-туторіал можна побачити на тікток-сторінці Сабіни Волш.



Ефектний макіяж очей / Фото з інстаграму @minkimmakeup

Проте свідомі підписники візажистки відмітили можливу небезпеку використання продукту для губ на очах. Наприклад, туш і підводки проходять суворий офтальмологічний контроль, щоб довести свою безпечність для зору, а потім йдуть на полиці косметичних крамниць. Тому можна спричинити алергічну реакцію, набряки і навіть інфекцію, яка погіршить ваш зір, якщо необдумано замінювати б'юті-продукти й ігнорувати правила стерильності.

Експерти переконані, що олівець, який хоч 1 раз торкався губ, матиме шкідливі бактерії, які розмножуються у ротовій порожнині. Перш ніж застосовувати олівець для губ на очах, його потрібно підточити (аби зняти шкідливий шар продукту) і продезінфікувати очищувальним засобом на спиртовій основі.

Щодо процесу створення макіяжу, то згаданий косметичний засіб не варто наносити на слизову, достатньо заштрихувати лише повіку. При цьому намагайтеся сильно не натягувати шкіру, бо у цій ділянці вона дуже тонка і чутлива, а продукт для губ не настільки жирний і ковзкий, як каял, наприклад.



Смокі-айс / Фото з інстаграму @minkimmakeup

Більш перевіреним варіантом є кремові тіні для повік або олівець для очей теплих тонів. Таким чином мейк-ап вийде модним й ідеально підходитиме як на кожен день, так і для особливої нагоди. Випробовуючи б’юті-експерименти, завжди потрібно бути обережними.