Тиктокеры предлагают немало лайфхаков, альтернативных способов сделать что-то в макияже или уходе. Новым трюком стало нанесение теней – теперь зуммеры рисуют смоки-айс карандашом для губ.
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Смоки-айс с помощью карандаша для губ
Австралийская визажист Сабина Уолш предложила новый бьюти-лайфхак. На видео все просто: она носит карандаш для губ Morphe в оттенке Vibes вместо основного пигмента на верхние и нижние веки, затем растушевывает цвет кистью, а фиксирует слоем бронзатора Fenty Beauty Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer в оттенке Island Ting.
Блогер тратит на макияж всего несколько минут, получая идеальное растушевывание. Сабина также рассказала, что долгое время экспериментировала с помадами в качестве базы под тени (еще один лайфхак из тиктока), но из-за жирной текстуры их трудно закрепить и сделать устойчивыми. С карандашом для губ это сделать гораздо легче.
Бьюти-туториал можно увидеть на тикток-странице Сабины Уолш.
Эффектный макияж глаз / Фото из инстаграма @minkimmakeup
Однако сознательные подписчики визажиста отметили возможную опасность использования продукта для губ на глазах. К примеру, тушь и подводки проходят строгий офтальмологический контроль, чтобы доказать свою безопасность для зрения, а затем идут на полки косметических магазинов. Поэтому можно вызвать аллергическую реакцию, отеки и даже инфекцию, которая ухудшит ваше зрение, если необдуманно заменять бьюти-продукты и игнорировать правила стерильности.
Что касается процесса создания макияжа, то упомянутое косметическое средство не следует наносить на слизистую, достаточно заштриховать только веко. При этом старайтесь сильно не натягивать кожу, потому что в этом участке она очень тонкая и чувствительная, а продукт для губ не столь жирный и скользкий, как каял, например.
Смоки-айс / Фото из инстаграма @minkimmakeup
Более проверенный вариант – кремовые тени для век или карандаш для глаз теплых тонов. Таким образом мейк-ап получится модным и будет идеально подходить как на каждый день, так и для особого случая. Соглашаясь на бьюти-эксперименты, всегда нужно соблюдать осторожность.