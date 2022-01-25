Тиктокеры предлагают немало лайфхаков, альтернативных способов сделать что-то в макияже или уходе. Новым трюком стало нанесение теней – теперь зуммеры рисуют смоки-айс карандашом для губ.

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Смоки-айс с помощью карандаша для губ

Австралийская визажист Сабина Уолш предложила новый бьюти-лайфхак. На видео все просто: она носит карандаш для губ Morphe в оттенке Vibes вместо основного пигмента на верхние и нижние веки, затем растушевывает цвет кистью, а фиксирует слоем бронзатора Fenty Beauty Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer в оттенке Island Ting.

Блогер тратит на макияж всего несколько минут, получая идеальное растушевывание. Сабина также рассказала, что долгое время экспериментировала с помадами в качестве базы под тени (еще один лайфхак из тиктока), но из-за жирной текстуры их трудно закрепить и сделать устойчивыми. С карандашом для губ это сделать гораздо легче.

Бьюти-туториал можно увидеть на тикток-странице Сабины Уолш.

Эффектный макияж глаз / Фото из инстаграма @minkimmakeup

Однако сознательные подписчики визажиста отметили возможную опасность использования продукта для губ на глазах. К примеру, тушь и подводки проходят строгий офтальмологический контроль, чтобы доказать свою безопасность для зрения, а затем идут на полки косметических магазинов. Поэтому можно вызвать аллергическую реакцию, отеки и даже инфекцию, которая ухудшит ваше зрение, если необдуманно заменять бьюти-продукты и игнорировать правила стерильности.

Эксперты убеждены, что на карандаше, хоть раз касавшемся губ, есть вредные бактерии, которые размножаются в полости рта. Прежде чем применять карандаш для губ на глазах, его нужно подточить (снять вредный слой продукта) и продезинфицировать очищающим средством на спиртовой основе.

Что касается процесса создания макияжа, то упомянутое косметическое средство не следует наносить на слизистую, достаточно заштриховать только веко. При этом старайтесь сильно не натягивать кожу, потому что в этом участке она очень тонкая и чувствительная, а продукт для губ не столь жирный и скользкий, как каял, например.

Смоки-айс / Фото из инстаграма @minkimmakeup

Более проверенный вариант – кремовые тени для век или карандаш для глаз теплых тонов. Таким образом мейк-ап получится модным и будет идеально подходить как на каждый день, так и для особого случая. Соглашаясь на бьюти-эксперименты, всегда нужно соблюдать осторожность.