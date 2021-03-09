Як смартфон шкодить шкірі і що з цим робити: поради

Синій спектр випромінювання від сучасних гаджетів шкодить шкірі. Існує щонайменше 4 види небезпек. Тому варто дізнатися, як зменшити ризик пошкодження дерми через світло смартфона.

Дерматологи переконані, що смартфон погано впливає на шкіру. Вони розповідають про те, якою саме може бути ця шкода та як мінімізувати наслідки користування гаджетами, щоб мати чисту і здорову шкіру.

Варто знати: Пити чи не пити: спиртні напої, які шкодять шкірі обличчя

Шкода смартфона для шкіри та що з цим робити

Акне

Згідно з результатами дослідження, яке проводив Університет Аризони, на поверхні мобільних пристроїв накопичується в 7 – 10 разів більше бактерій, ніж на сидінні унітаза. Таке дослідження не є першим, що підтверджує високий рівень забруднення мобільних телефонів, які усі завжди носять зі собою. Тому саме смартфон може бути ймовірною причиною появи вугрів на шкірі, яка до них не схильна.

Аби мінімізувати наслідки, намагайтеся не торкатися телефоном до щоки під час розмови, використовуйте навушники, дезінфікуйте екран та чохол серветками, які містять спирт, перед його використанням. Таким чином можна позбутися від багатьох бактерій.

Зморшки на шиї

Частково телефони відповідають за зміни овалу обличчя, зморшки і складки на шиї.

Поза з опущеною вниз головою і підборіддям, коли ми гортаємо стрічку у соцмережах, формує на шиї горизонтальні лінії,

– стверджує дерматолог з Нью-Йорку доктор Джане Граф.

Якщо така поза є для вас звичною, то виражених зморшок на шиї не уникнути. Тому намагайтеся тримати телефон на рівні очей, коли використовуєте його тривалий час, а не опускайте голову і не дивіться вниз. Звісно, зморшки є природною ознакою старіння, але доктор Граф переконаний, що через смартфони вони з’являються і в молодому віці.

Аби виправити ситуацію, можна вдаватися до косметологічних процедур: лазерне шліфування, ін’єкції препаратами ботулотоксину та інші. Також спробуйте виконувати вправи для виправлення осанки, користуйтеся кремами для шиї з антивіковими компонентами.

Гіперпігментація

Від синього випромінювання смартфонів потрібно захищати шкіру. Чимало дослідження підтверджують, що синє світло (HEV) сприяє появі пігментних плям на обличчя, як і сонячні промені UVA і UVB. Директор косметичних і клінічних досліджень в області дерматології в лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку, доктор Джошуа Цейхнер радить: "Замість того, щоб блокувати синє світло – краще нейтралізувати його вплив на шкіру, використовують косметичні продукти з антиоксидантами, які діють, як відлущувачі. Вони допомагають нейтралізувати пошкодження вільними радикалами, яке може бути викликаним різними джерелами, включаючи HEV".

Контактний дерматит

Таку проблему зазвичай провокує не настільки мобільний телефон, як протиударні чохли для нього, які загалом складаються з 2 основних компонентів – хрому і нікелю. Ці метали можуть викликати алергію на шкірі. Якщо після придбання і використання такого чохла ви помітили дрібне висипання, яке свербить, то, можливо, у вас таке реакція на хром і нікель.

У такому випадку слід змінити свій чохол на пластиковий чи силіконовий. Зокрема, аби вилікувати контактний дерматит, потрібно звернутися до лікаря, який призначить відповідні препарати.