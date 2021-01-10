Социальные сети диктуют тренды на одежду, еду и даже внешний вид. Раньше это делали фотографии в модных журналах, но теперь такой контент есть почти у каждого в телефоне. Как влияют фото из инстаграм на наш образ тела – рассказывает профессор психологии Рене Энгельн.

Часть проблемы в том, что фотографии в социальных сетях не соответствуют реальности, ведь они были отфильтрованы и отредактированы, пишет Flo.

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Когда человек видит эти фото, у него может возникнуть ощущение, что все вокруг имеет именно такой, идеальный вид.

Это нормальная человеческая склонность сравнивать себя с другими людьми. И когда вы "проигрываете" конкуренцию, это плохо влияет на ваш образ тела.

Когда мы тратим много энергии на размышления о том, как мы выглядим, а также не являемся счастливыми, от этого прежде всего страдает наше здоровье.

Социальные сети могут заставить вас постоянно думать о том, как вы выглядите. А для большинства женщин это действительно плохо. Они начинают походить на эти идеалы, которые на самом деле неидеальны. Это может разрушить ваше физическое и ментальное здоровье.

Женщины, показавшие, что идеала не существует

"Я бы хотела, чтобы больше людей перестало сомневаться в себе, смогли принять себя и быть довольными собой", – отметила девушка в своем инстаграм.

Подборка фото инстаграм и реальность

Цифра на весах не всегда равна здоровью и счастью

"Это не "до" и не "после" – подписала публикацию Hayley Madigan.

Не позволяйте давлению действующих стандартов красоты влиять на ваш ум, ваши отношения с вами самим, или на ваш праздник. Помните, что эти стандарты и так не являются реальными,

– написала Hayley Madigan.

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