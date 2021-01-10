Как социальные сети влияют на наше тело: женщины, которые ломают "идеалы"
Социальные сети диктуют тренды на одежду, еду и даже внешний вид. Раньше это делали фотографии в модных журналах, но теперь такой контент есть почти у каждого в телефоне. Как влияют фото из инстаграм на наш образ тела – рассказывает профессор психологии Рене Энгельн.
Часть проблемы в том, что фотографии в социальных сетях не соответствуют реальности, ведь они были отфильтрованы и отредактированы, пишет Flo.
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Когда человек видит эти фото, у него может возникнуть ощущение, что все вокруг имеет именно такой, идеальный вид.
Это нормальная человеческая склонность сравнивать себя с другими людьми. И когда вы "проигрываете" конкуренцию, это плохо влияет на ваш образ тела.
Социальные сети могут заставить вас постоянно думать о том, как вы выглядите. А для большинства женщин это действительно плохо. Они начинают походить на эти идеалы, которые на самом деле неидеальны. Это может разрушить ваше физическое и ментальное здоровье.
Женщины, показавшие, что идеала не существует
"Я бы хотела, чтобы больше людей перестало сомневаться в себе, смогли принять себя и быть довольными собой", – отметила девушка в своем инстаграм.
Подборка фото инстаграм и реальность
Цифра на весах не всегда равна здоровью и счастью
"Это не "до" и не "после" – подписала публикацию Hayley Madigan.
Не позволяйте давлению действующих стандартов красоты влиять на ваш ум, ваши отношения с вами самим, или на ваш праздник. Помните, что эти стандарты и так не являются реальными,
– написала Hayley Madigan.
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3 простые шаги к здоровым социальным сетям
- Будьте очень внимательны, когда вы выбираете за кем следить. Вы можете заблокировать, скрыть или отписаться от людей, которые негативно влияют на ваше мнение о себе.
- Постарайтесь следить за людьми, которые несут здоровые и адекватные послания. Которые не зацикливаются на своем внешнем виде.
- Иногда вам просто нужно провести некоторое время без социальных сетей. Рене Энгельн советует притвориться учеными, которые говорят: "Это эксперимент, я собираюсь как-то попытаться пожить без социальных сетей и посмотреть, что я чувствую".
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