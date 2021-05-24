Як відбілити зуби в домашніх умовах: секрети голлівудської усмішки

Про білі зуби, як в акторів у голлівудських фільмах, мріє чимало людей. Проте не всі наважуються на професійне відбілювання у стоматолога. Покращити зовнішній вигляд своєї усмішки можна в домашніх умовах за допомогою кількох дієвих порад.

"Очі можуть бути дзеркалом душі, але рот – це перше, на що дивляться люди", – говорить доктор Ірвін Смігел, американський стоматолог, який висвітлив посмішку Елізабет Тейлор для журналу New York у 1982 році. Саме він винайшов лазер для відбілювання зубів і популяризував використання косметичних вінірів у 1970-х.

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Відбілювання зубів у домашніх умовах

Вже за часів правління Клеопатри багаті єгиптяни відбілювали зуби. Білосніжна усмішка була для них показником статусу. Зуби вони відбілювали пастою з меленої пемзи і винного оцту. У наш час провести таку процедуру простіше. Адже існує чимало допоміжних засобів. Якщо спеціальні препарати не допомогли вам досягти бажаного результату, то спробуйте приготувати суміш для відбілювання зубів самостійно в домашніх умовах.

Обережно почистіть зуби сумішшю з меду, паленої солі і оцту,

– радив впливовий французький хірург Гі де Шоліак в ХІV столітті.

Також можна спробувати ще одну популярну техніку для відбілювання зубів – порошок з активованим вугіллям. Експерти кажуть, що чорний порошок допомагає зубам стати білими за допомогою процесу адсорбції. Частинки цих таблеток складаються з кістяного і викопного вугілля, оливкових кісточок, тирчи і шкаралупи кокоса. Суміш перелічених компонентів при сильному нагріванні змінює внутрішню структуру, стаючи більш пористою, ніж звичайне деревне вугілля.

Зокрема, наука не підтверджує дієвість відбілювання зубів порошком активованого вугілля. Але дослідники довели, що вона ефективно поглинає зубний наліт й інші речовини, які надають зубам жовтизни. Таким чином суміш може візуально зробити зуби білішими.

У 2021 не потрібно підпилювати зуби і застосовувати кислоти для відбілювання, пошкоджуючи зубну емаль, як це робили барбери у Середньовіччі. Натомість сучасні стоматологи використовують висококонцентрований перекис водню для миттєвого відбілювання. Проте така процедура може дорого коштувати.

Пенелопа Голл, британська стоматологиня, яка працює в Сінгапурі, каже: "До того ж, багато хто переносить цю процедуру дуже болісно, ​​враховуючи, що больові відчуття тривають ще кілька днів. Пацієнти часто вдаються до відбілюючих ванночок у домашніх умовах, так що процедура виходить ще дорожчою".

Докторка переконана, що найбільш ефективно зуби можна відбілити за допомогою поєднання індивідуально підібраної стоматологом вибілюючої ванночки і придбаного у крамниці набору для відбілювання. "Найпрекрасніше в прописаному стоматологом відбілюванні те, що пацієнти періодично можуть додавати відбілюючі засоби самостійно", – додає Пенелопа Голл.

Відбілювання кокосовою олією і содою

Одна з аюрведичних практик переконує, що зуби легко відбілити, якщо 20 хвилин потримали у роті ложку кокосової олії. Подейкують, що олія проникає в наліт, чим через певний час сприяє відбілюванню. Звісно, олія може очищувати зуби і ясна від бактерій, що сприятиме здоров'ю ротової порожнини. Але Еміне Алі Раштон, експертка з Аюрведи і авторка The Body Balance Diet Plan, каже: "Я використовую кокосову олію, щоб очистити рот, ясна та зуби, а також вивести токсини. Я також вважаю, що вугілля і кокосова зубна паста роблять мої зуби світлішими. Через те, що вони злегка абразивні і глибоко очищають, зуби після них можуть здаватися білішими, але кокосова олія сама по собі не справляє такого ефекту".

Щодо харчової соди, то вона видаляє плями на зубах, але може бути абразивною, за словами докторки Голл. "Фізично вона не відбілює емаль, а просто очищає зуби, видаляючи зубний наліт і плями", – розповідає докторка.

абсолютно запобігти появі плям на зубах практично неможливо. Проте потрібно чистити їх мінімум 2 хвилини правильно. Також, щоб зуби залишалися білими, їм потрібна слина. Адже вироблення слини має першорядне значення для руйнування жовтого нальоту. Аби у вас вночі не пересихало в роті, нутриціологиня Наташа Корретто рекомендує їсти хрусткі продукти, як-то яблука, горіхи і насіння, сира цвітна капуста і броколі, тому що жувальні рухи стимулюють вироблення слини. Зокрема, варто мінімізувати вживання чаю, кави, вина, тютюну і солодких напоїв. Вони можуть повторно забарвлювати зуби навіть після вибілення.