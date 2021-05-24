Как отбелить зубы в домашних условиях: секреты голливудской улыбки

О белых зубах, как у актеров в голливудских фильмах, мечтают многие. Однако не все решаются на профессиональное отбеливание у стоматолога. Улучшить внешний вид своей улыбки можно в домашних условиях с помощью нескольких действенных советов.

"Глаза могут быть зеркалом души, но рот – это первое, на что смотрят люди", – говорит доктор Ирвин Смигел, американский стоматолог, который отбелил улыбку Элизабет Тейлор для журнала New York в 1982 году. Именно он изобрел лазер для отбеливания зубов и популяризировал использование косметических виниров в 1970-х.

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Отбеливание зубов в домашних условиях

Уже во времена правления Клеопатры богатые египтяне отбеливает зубы. Белоснежная улыбка была для них показателем статуса. Зубы они отбеливали пастой из молотой пемзы и винного уксуса. В наше время провести такую ​​процедуру проще. Ведь существует немало вспомогательных средств. Если специальные препараты не помогли вам достичь желаемого результата, то попробуйте приготовить смесь для отбеливания зубов самостоятельно в домашних условиях.

Осторожно почистите зубы смесью из меда, жженой соли и уксуса,

– советовал влиятельный французский хирург Ги де Шолиак в ХIV веке.

Также можно попробовать еще одну популярную технику для отбеливания зубов – порошок с активированным углем. Эксперты говорят, что черный порошок помогает зубам стать белыми с помощью процесса адсорбции. Частицы этих таблеток состоят из костяного и ископаемого угля, оливковых косточек, и скорлупы кокоса. Смесь перечисленных компонентов при сильном нагревании меняет внутреннюю структуру, становясь более пористой, чем обычный древесный уголь.

В частности, наука не подтверждает действенность отбеливания зубов порошком активированного угля. Но исследователи доказали, что он эффективно поглощает зубной налет и другие вещества, которые придают зубам желтизны. Таким образом смесь может визуально сделать зубы белее.

В 2021 году не нужно подпиливать зубы и применять кислоты для отбеливания, повреждая зубную эмаль, как это делали барберы в Средневековье. Взамен современные стоматологи используют высококонцентрированную перекись водорода для мгновенного отбеливания. Однако такая процедура может дорого стоить.

Пенелопа Холл, британский стоматолог, которая работает в Сингапуре, говорит: "К тому же, многие переносят эту процедуру очень болезненно, учитывая, что болевые ощущения продолжаются еще несколько дней. Пациенты часто прибегают к отбеливающим ванночкам в домашних условиях, так что процедура выходит еще дороже".

Доктор убеждена, что наиболее эффективно зубы можно отбелить с помощью сочетания индивидуально подобранной стоматологом отбеливающей ванночки и приобретенного в магазине набора для отбеливания. "Самое прекрасное в прописанном стоматологом отбеливании то, что пациенты периодически могут добавлять отбеливающие средства самостоятельно", – добавляет Пенелопа Холл.

Отбеливание кокосовым маслом и содой

Одна из аюрведических практик убеждает, что зубы легко отбелить, если 20 минут подержать во рту ложку кокосового масла. Говорят, что масло проникает в налет, чем через некоторое время способствует отбеливанию. Конечно, масло может очищать зубы и десны от бактерий, что будет способствовать здоровью ротовой полости. Но Эмине Али Раштон, эксперт по Аюрведе и автор The Body Balance Diet Plan, говорит: "Я использую кокосовое масло, чтобы очистить рот, десны и зубы, а также вывести токсины. Я также считаю, что уголь и кокосовая зубная паста делают мои зубы светлее. Из-за того, что они слегка абразивные и глубоко очищают, зубы после них могут казаться белее, но кокосовое масло само по себе не производит такого эффекта".

Относительно пищевой соды, то она удаляет пятна на зубах, но может быть абразивной, по словам доктора Холл. "Физически она не отбеливает эмаль, а просто очищает зубы, удаляя зубной налет и пятна", – рассказывает доктор.

абсолютно предотвратить появление пятен на зубах практически невозможно. Однако нужно чистить их минимум 2 минуты правильно. Также, чтобы зубы оставались белыми, им нужна слюна. Ведь выработка слюны имеет первостепенное значение для разрушения желтого налета. Чтобы у вас ночью не пересохло во рту, нутрициолог Наташа Корретто рекомендует есть хрустящие продукты, например, яблоки, орехи и семена, сырую цветную капусту и брокколи, потому что жевательные движения стимулируют выработку слюны. В частности, следует минимизировать употребление чая, кофе, вина, табака и сладких напитков. Они могут повторно окрашивать зубы даже после отбеливания.