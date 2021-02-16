Як відновити стан нігтів після гель-лаку: 5 ефективних порад

13:21

Якщо ви вирішили дозволити своїм нігтям "відпочити" від гель-лаку, то варто скористатися корисними порадами, які допоможуть швидко відновити стан нігтьової пластини. Адже нігтям без покриття потрібен спеціальний догляд.