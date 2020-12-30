Якщо комусь здавалось, що nail-тренди вже нічим не можуть здивувати, то ви помилялися. Нещодавно майстри манікюру почати публікувати у соцмережах оригінальні роботи – двосторонній нейл-дизайн, який нагадує туфлі-лабутени.

Тепер недостатньо покривати нігтьову пластину з одного боку. У 2021 головним nail-трендом буде двосторонній манікюр, повідомляє Cosmopolitan.

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Тренд на двосторонній манікюр

Першим популярним двостороннім нейл-дизайном стали нігті у стилі лабутенів: бежеве покриття основної нігтьової пластини та червоний лак на зворотному боці. Тепер у моді не лише довгі нігті, але й оригінальний манікюр, у якому важливо, що другий бік нігтя був нафарбованим яким-небудь контрастним кольором. Трендовий дизайн нелегко повторити, але спробувати варто.

Аби було легше промальовувати обидва боки нігтів, вони повинні виходити за край пальця. Серед популярних кольорових поєднань покриття майстри манікюру виділяють: бежевий та червоний, золотий і червоний, синій і сріблястий та інші. Дехто навіть прикріплює блискітки і стрази "навиворіт" своїх нігтів. Ідеї модного нейл-дизайну, які ви побачите нижче, можуть надихнути вас на щось абсолютне нове – довіртеся своїй фантазії.