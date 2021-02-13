Як вкладати кучеряве волосся: поради, щоб мати блискучі і красиві локони

Вкладати кучері набагато легше, якщо знати кілька корисних б’юті порад. Кучерявому волоссю потрібно більше уваги та часу для догляду і створення укладки, ніж прямому. Проте локони також можуть мати бездоганний, здоровий, сяючий і слухняний вигляд.

Варто знати, що зазвичай структура кучерявих волосин більш пориста та суха, тому їй потрібне подвійне зволоження. А через те, що кучері мають властивість бути пухнастими та плутатися, то здаються візуально тьмяними і нездоровими. Тому для такого типу волосся hair-експерти вигадали спеціальний "кучерявий метод" для догляду.

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Як вкладати кучеряве волосся

Кучерявий метод – це спеціальний спосіб догляду за волоссям, завдяки якому кучері стають більш слухняними та чудово тримають форму. Першим найважливішим кроком є зволоження без "навантаження", щоб локони були міцнішими. Для цього використовуйте безсульфатні шампуні, які допомагають підтримувати водний баланс у структурі волосин та шкірі голови, також вони добре живлять шевелюру і сприяють її гладкості.

Ще одне правило для ідеальної укладки на кучерявому волоссі – ніколи не розчісуйте його, коли воно повністю сухе. Застосовуйте гребінець на вологих пасмах після нанесення кондиціонера по всій довжині.

Аби правильно повторити "кучерявий метод", потрібно дотримуватися особливої послідовності певних етапів під час миття голови. Спочатку нанесіть на корені безсульфатний шампунь, потім ретельно вимийте його залишки. Після цього скористайтеся кондиціонером чи бальзамом для волосся і зачекайте 5 – 10 хвилин. Дозвольте продукту увібратися, а потім розчешіть волосся, і лише тоді змивайте засіб для догляду. Згодом переходіть до укладки.

Аби зробити ідеальну укладку, нанесіть на вологе волосся засіб для стайлінгу – спеціальну пінку, гель чи крем. Потім легко стискайте волосся, щоб позбутися від води, формуючи локони. Залиште шевелюру сохнути природним шляхом. Якщо зав’язати кучері бавовняною хусткою, то вони будуть більш пружними. Коли спішите, то можна використати фен з дифузором і не гарячим повітрям.