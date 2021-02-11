Як мати красиве, довге і здорове волосся: 7 простих звичок
За допомогою простих порад, лайфхаків та звичок можна покращити стан свого волосся та відчувати себе впевнено з будь-якою зачіскою. Здорові, блискучі та міцні локони – результат регулярного і правильного догляду, а також належного захисту від шкідливого впливу зовнішніх факторів.
Джерело:Harper's Bazaar
Якщо дотримуватися кількох звичок, то мати розкішне волосся буде на так важко. Тому дізнайтеся про них більше.
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7 звичок для красивого волосся
- Підрізайте кінці регулярною. Відвідуйте перукаря 1 раз на 1 – 2 місяці, щоб підстригти приблизно 0, 5 сантиметра волосся. Тоді воно завжди матиме доглянутий вигляд. Зокрема, якщо ви відрощуєте шевелюру, то така незначна довжина не дуже вплине на неї.
- Захищайте волосся від холоду. Низькі температури не лише провокують захворювання, але й шкодять стану ваших локонів. Тому в мороз носіть стильні шапки чи капелюхи.
- Користуйтеся термозахистом. Висока температура також негативно впливає на структуру волосся. Тому перед використанням термоприладів для створення укладки не забувайте наносити термозахисні сироватки, олії чи спреї.
- Багатокроковий догляд. Будь-який якісний і дорогий шампунь призначений лише для очищення локонів, але їм також потрібне додаткове зволоження, живлення і зміцнення, яке можуть дати кондиціонери і маски. На догляд за волоссям необов’язково витрачати багато грошей, адже існує чимало бюджетних натуральних продуктів з безпечним і корисним складом.
- Масаж. Аби волосся було здоровим і швидко росло, потрібно дбати і про шкіру голови. За допомогою регулярного масажу можна стимулювати кровообіг, що допоможе покращити стан шевелюри. Для проведення процедури застосовуйте масажні рухи руками, спеціальні масажні щітки чи кристали гуаша.
- Скрабуйте шкіру голови. Регулярний пілінг сприяє видаленню забруднення і мертвих клітин не лише на обличчі чи тілі, але й на шкірі голови. Таким чином шкіра буде здоровою, волосся довше зберігатиме чистоту, а корені будуть міцними. Засіб для пілінгу з доглядовими компонентами можна придбати у косметичній крамниці або приготувати самостійно в домашніх умовах. Повторюйте процедури 2 – 3 рази на місяць.
- Перегляньте раціон харчування. Те, що ви їсте, також впливає на стан волосся зсередини. Зазвичай саме через авітаміноз волосини стають сухими і ламкими. Аби уникнути цього включіть у своє щоденне мені корисні жири, вітаміни E і D, різні мінерали.
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