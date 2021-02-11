За допомогою простих порад, лайфхаків та звичок можна покращити стан свого волосся та відчувати себе впевнено з будь-якою зачіскою. Здорові, блискучі та міцні локони – результат регулярного і правильного догляду, а також належного захисту від шкідливого впливу зовнішніх факторів.

Якщо дотримуватися кількох звичок, то мати розкішне волосся буде на так важко. Тому дізнайтеся про них більше. Читайте також: Укладки на коротке волосся: 5 простих і повсякденних варіантів 7 звичок для красивого волосся Підрізайте кінці регулярною. Відвідуйте перукаря 1 раз на 1 – 2 місяці, щоб підстригти приблизно 0, 5 сантиметра волосся. Тоді воно завжди матиме доглянутий вигляд. Зокрема, якщо ви відрощуєте шевелюру, то така незначна довжина не дуже вплине на неї.

Відвідуйте перукаря 1 раз на 1 – 2 місяці, щоб підстригти приблизно 0, 5 сантиметра волосся. Тоді воно завжди матиме доглянутий вигляд. Зокрема, якщо ви відрощуєте шевелюру, то така незначна довжина не дуже вплине на неї. Захищайте волосся від холоду. Низькі температури не лише провокують захворювання, але й шкодять стану ваших локонів. Тому в мороз носіть стильні шапки чи капелюхи.

Низькі температури не лише провокують захворювання, але й шкодять стану ваших локонів. Тому в мороз носіть стильні шапки чи капелюхи. Користуйтеся термозахистом. Висока температура також негативно впливає на структуру волосся. Тому перед використанням термоприладів для створення укладки не забувайте наносити термозахисні сироватки, олії чи спреї. View this post on Instagram A post shared by Mathilde Gøhler (@mathildegoehler) Багатокроковий догляд. Будь-який якісний і дорогий шампунь призначений лише для очищення локонів, але їм також потрібне додаткове зволоження, живлення і зміцнення, яке можуть дати кондиціонери і маски. На догляд за волоссям необов’язково витрачати багато грошей, адже існує чимало бюджетних натуральних продуктів з безпечним і корисним складом.

Будь-який якісний і дорогий шампунь призначений лише для очищення локонів, але їм також потрібне додаткове зволоження, живлення і зміцнення, яке можуть дати кондиціонери і маски. На догляд за волоссям необов’язково витрачати багато грошей, адже існує чимало бюджетних натуральних продуктів з безпечним і корисним складом. Масаж. Аби волосся було здоровим і швидко росло, потрібно дбати і про шкіру голови. За допомогою регулярного масажу можна стимулювати кровообіг, що допоможе покращити стан шевелюри. Для проведення процедури застосовуйте масажні рухи руками, спеціальні масажні щітки чи кристали гуаша.

Аби волосся було здоровим і швидко росло, потрібно дбати і про шкіру голови. За допомогою регулярного масажу можна стимулювати кровообіг, що допоможе покращити стан шевелюри. Для проведення процедури застосовуйте масажні рухи руками, спеціальні масажні щітки чи кристали гуаша. Скрабуйте шкіру голови. Регулярний пілінг сприяє видаленню забруднення і мертвих клітин не лише на обличчі чи тілі, але й на шкірі голови. Таким чином шкіра буде здоровою, волосся довше зберігатиме чистоту, а корені будуть міцними. Засіб для пілінгу з доглядовими компонентами можна придбати у косметичній крамниці або приготувати самостійно в домашніх умовах. Повторюйте процедури 2 – 3 рази на місяць. View this post on Instagram A post shared by Taylr Anne Castro (@taylranne) Перегляньте раціон харчування. Те, що ви їсте, також впливає на стан волосся зсередини. Зазвичай саме через авітаміноз волосини стають сухими і ламкими. Аби уникнути цього включіть у своє щоденне мені корисні жири, вітаміни E і D, різні мінерали.