До процедури ламінування шевелюри вдаються ті жінки, які хочуть освіжити відтінок волосся, додати йому блиску, зволожити і живити. У салонах краси ламінування роблять за допомогою спеціального засобу, який огортає кожну волосину та створює на них захисну плівку. Проте досягти схожого результату можна й у домашніх умовах.

Щоб зробити ламінування волосся вдома, можна приготувати маски за спеціальними рецептами. Ефект захищених, зволожених, блискучих і здорових локонів триватиме до 5 тижнів.

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Маски для ламінування волосся в домашніх умовах

Маска з желатином

Що вам знадобиться?

Шампунь.

Бальзам.

0, 5 упаковки желатину.

Насамперед для приготування 1 столову ложку желатину покладіть в ємність і залийте 3 – 4 столовими ложками гарячої води, ретельно перемішуйте, допоки не зникнуть усі грудочки, і залиште суміш на 20 хвилин розчинятися. За цей час помийте волосся за допомогою шампуню і теплої води, а потім нанесіть бальзам і змийте його залишки. Легенько промокніть волосся рушником.

Після цього додайте до желатинової маси приблизно половину столової ложки маски для волосся. Знову перемішайте інгредієнти та нанесіть їх на всю довжину шевелюру, уникаючи контакту з коренями. Обгорніть голову харчовою плівкою або візьміть спеціальну шапочку, а поверх намотайте рушник. Протягом 20 хвилин нагрівайте волосся феном через рушник з інтервалом 5 хвилин. Після цього залишіть маску ще на 1 годину, а потім добре вимийте всі залишки теплою водою.

Маска з кокосовою олією

Що вам знадобиться?

1 столова ложка желатину.

50 мілілітрів кокосової олії.

2 краплі олії іланг-ілангу.

Як і в першій інструкції, спочатку залийте желатин теплою водою і залиште його настоюватися. Нагрійте кокосову олію на водяній бані або в мікрохвильовій, поєднайте її з іншими оліями, а потім додайте рідини до желатинової суміші.

Наносіть маку по всій довжині волосся, не торкаючись коренів. Обгорніть голову поліетиленовою плівкою і рушником. Нагрівайте шевелюру протягом 20 хвилин через рушник, після кожної 5 хвилини робіть перерву ще на 5 хвилин. Не тримайте суміш на волоссі довше 1 години. Опісля ретельно вимийте волосся.

Маска з яйцем і йогуртом

Що вам знадобиться?

1 яйце.

4 столові ложки натурального йогурту.

2 столові ложки майонезу.

Кілька крапель касторової олії.

Щоб приготувати живильну суміш, змішайте усі вищезазначені компоненти та нанесіть їх на волосся. Покрийте голову спеціальною плівкою чи шапочкою для душу і залиште на 30 – 40 хвилин. Опісля помийте волосся зі шампунем у теплій воді.