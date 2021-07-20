Розпущене волосся інколи може заважати під час купання. Як створити стильний і водночас зручний образ знають знамениті моделі. Вони поділилися кількома способами, як зробити трендову зачіску і при цьому комфортно почуватися на пляжі. Перевагою зіркових укладок є те, що вони будуть актуальними і для повсякденного життя.

Вам буде цікаво: Без каре: 4 модні короткі стрижки, які надають волоссю об'єм та створюють ефект легкості

Топ-5 зачісок на пляж від знаменитих моделей

Високий пучок

Класична зачіска, яка вже тривалий час залишається модною та популярною. Експериментуйте з формою та об’ємом пучка, робіть його більш гладким або, навпаки, недбалим. Також можна скористатися ідеєю від моделі Ромі Стридж і прикрасити укладку масивною гумкою або красивою шпилькою.

Пучок на потилиці

Ще одна стильна пляжна зачіска, яку продемонструвала Гейлі Бібер. Дівчина зібрала волосся в хвостик і закрутила його в пучок. Прикрашайте волосся додатковими аксесуарами на свій смак.

2 "гульки"

Жизель Олівейра показала черговий неймовірний б'юті-образ, який цього разу підійде на пляж або для відпочинку біля басейну. Аби повторити таку зачіску, вам знадобляться 2 гумки і 2 шпильки. Спочатку зробіть проділ, щоб поділити волосся на 2 рівні частини, зав’яжіть пасма у 2 хвостики, а потім закрутіть ці хвостики в "гульки" і зафіксуйте шпильками.

Хустка для волосся

Якщо ви хочете розпустити локони, то, щоб вони не заважали вам, скористайтеся шовковою хусткою, як Ельза Госк. Хустку можна зав'язувати різними способами.

Високий хвіст

Кендіс Сванепул продемонструвала найпростішу і трендову зачіску всіх часів. Перш ніж, формувати волосся у високий хвіст, накрутіть його на дрібну плойку або плойку-гофре.