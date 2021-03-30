Чрезмерное выпадение волос является одним из негативных последствий коронавируса. Поэтому кулинарная эксперт и судья реалити-шоу "МастерШеф" поделилась рецептом маски, которую испытывала на себе, и спасла свою шевелюру. Маска будет стимулировать рост волос, питать и очищать их.

Маску для волос по рецепту Татьяны нужно использовать регулярно. Необходимые ингредиенты для приготовления смеси являются доступными, она проста в приготовлении и полезна для волос. В частности, косметологи рекомендуют проводить уходовые процедуры как можно чаще, чтобы сохранять свою красоту и проявлять любовь к себе.

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Татьяна Литвинова добавляет: "Я уверена, что большинство со мной согласится, если я скажу, что волосы – это 50 процентов красоты. Красивая шевелюра – это мечта многих. Мои волосы пытались убить очень много раз. Постоянные плойки, выпрямители, фен – это все реальность, которая вредит волосам".

Маска из красной глины против выпадения волос

Что вам понадобится?

2 столовые ложки красной глины;

1 столовая ложка воды;

1 желток яйца;

2 столовые ложки репейного масла.

Чтобы приготовить маску против выпадения волос, первым делом залейте глину водой и размешивайте, пока не образуется консистенция густой сметаны. Добавьте желток и репейное масло и перемешайте все ингредиенты, чтобы образовалась однородная консистенция.

Маску нужно наносить на корни волос. Затем наденьте специальную шапочку, а через 15 минут смойте маску с помощью воды и шампуня. Волосы можно высушить феном, но не забывайте, что прибор нельзя подносить ближе, чем на 10 сантиметров к голове, чтобы избежать ухудшения состояния локонов.

Смотрите, как приготовить маску из красной глины против выпадения волос: видеорецепт