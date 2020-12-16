Жінки намагаються для святкування Нового року зробити стійкий макіяж, аби провести з ним всю ніч. Проте вони не задумуються про захист шкіри після такого "косметичного навантаження".

Тональний крем слугує захисним бар’єром для шкіри обличчя протягом дня, тому протягом дня на обличчі накопичуються бактерії, які ви видаляєте, змиваючи макіяжі. Щоб провести всю новорічну ніч з макіяжем і не нашкодити шкірі, скористайтеся порадами візажистки Ірини Янилової, які підготував Glamour.

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Що буде зі шкірою, якщо нанести макіяж ввечері, а заснути зранку після святкування

Якщо протягом дня тональна основа захищає шкіру від різноманітних забруднень та бактерій, які з’являються на обличчі протягом тривалого часу носіння макіяжу. Коли ви очищуєте шкіру перед сном, то вона відновлюється після всіх порушень, викликаних брудом чи іншими шкідливими зовнішніми чинниками. Тому ввечері слід регулярно очищувати дерму за допомогою спеціального засобу для демакіяжу. Потім не забудьте нанести тонік і крем. Шкіра вимагає належного очищення щодня, якщо ви навіть не робили макіяж.

Як не нашкодити шкірі новорічним макіяжем

Після новорічної ночі шкірі потрібна особлива допомога, адже, окрім добового носіння макіяжу, ви можете дозволити собі з’їсти зайвого і запити це келихом смачного ігристого. Тому одразу зранку скористайтеся патчами під очі, а також застосуйте тканинну маску для обличчя. Обидва б’юті-продукти попередньо охолодіть в холодильнику. За допомогою такого ритуалу вам вдасться зняти набряки, зменшити "мішки" під очима, вирівняти тон шкіри на обличчі.

Зокрема, для новорічного макіяжу обирайте тональний крем зі зволожувальними властивостями. У такому випадку краще обійтися без матового покриття. Також ви можете відмовитися від тону, а скористатися лише консилером, рум’янами, тінтом і тушшю. Для покращення стану шкіри протягом вечора використовуйте зволожувальний міст для обличчя.