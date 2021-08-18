Інколи навіть спеціальні прилади і засоби для стайлінгу не допомагають створити бажану укладку. Проте навіть об'єм, який безнадійно зник, чи волосся, яке виглядає жирним, а часу на миття голови немає, не є причиною паніки. Адже вихід завжди є.
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5 способів врятувати невдалу укладку
- Немає потрібно об'єму. У випадку надмірного використання засобів для розгладження чи перевантаження волосся оліями об'єм біля коренів може зникнути. Тепер вам потрібно начесати внутрішні сторони пасм у прикореневій зоні. Аби уникнути неохайної недбалості, пригладьте пасма випрямлячем і зверху пройдіться гребінцем.
- Використали забагато лаку. Лак для фіксації локонів може нейтралізувати олія, а також пом'якшити їх, повернути рухливість і натуральний блиск. Для цього розподіліть по долонях кілька крапель олії та проведіть ними по волоссю. Б'юті-лайфхаком користуються відомі стилісти, коли необхідно декілька разів змінити укладки моделей.
Поради для відновлення укладки / Фото з інстаграму @babyg
- Перенавантажили волосся стайлінгом. В такому випадку застосуйте пудровий спрей або сухий шампунь, який абсорбує залишки засобу. Під час маніпуляції важливо правильно використовувати продукт: розпиліть засіб на волосся, дайте йому час подіяти і лише потім розчісуйте пасма. Якщо стайлінгу занадто багато і б'юті-трюк не допомагає, то спробуйте зробити модну укладку з ефектом гладкості.
- Жоден зі способів не допоміг. Вищеперелічені методи не показали результату – змініть концепцію і зробіть просту зачіску. Віддайте перевагу низькому або високому пучку чи хвостику. До того ж зараз у тренді стильна недбалість та враження "вчорашньої укладки".
Порятунок невдалої укладки / Фото з інстаграму @babyg
- Коли таки доводиться мити голову і починати все заново. Якщо час дозволяє, то слід ретельно вимити волосся і правильно підготувати до укладки. Тому почніть з якісного очищення шкіри голови: промийте її двічі, щоб згодом отримати бажаний об'єм. Потім використайте догляд, бо сухі волосини важко вкладати і вони мають недбалий вигляд. Для завершення застосуйте спеціальні засоби – виберіть продукт, який заповнить структуру волосини, зробить її щільною і м'якою, аби пасма тримали потрібну форму.