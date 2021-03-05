Як замаскувати сиві корені волосся без фарбування: 5 способів

Коли з'являються перші сиві волосини, зазвичай жінки спішать їх зафарбувати. Проте для початку можна використовувати б'юті-лайфхаки, які допоможуть замаскувати сиві корені.
Приховати сивину без фарби для волосся можна 5 способами. Дізнайтеся про них, перш ніж відвідувати колориста.
Читайте також: Поширені причини пошкодження волосся, на які варто звернути увагу
Як замаскувати сиві корені без фарби
- Змініть звичний проділ. Сивина утворюється на коренях волосся у ділянці проділу набагато швидше. Тому достатньо почати зачісувати локони на інший бік чи трішки змінити проділ, і ви помітите, що сивих волосин там фактично не буде.
- Накрутіть локони. Сиві корені частково можна замаскувати тінями для повік відповідного відтінку та за допомогою косметичного аплікатора, а потім зробити легкі кучері. Таким чином сивина тимчасово зникне.
- Заплетіть коси. За допомогою складного плетіння можна ефективно "прикрити" сиві корені та зробити свій образ цікавішим.
- Використовуйте аксесуари. Спробуйте експериментувати зі стилем зачіски. Її можна доповнити стрічкою, бантиком, обручем, спеціальними шпильками, закрученою хустинкою чи стильним беретом, щоб приховати сиві корені.
- Застосовуйте спеціальний спрей. У косметичній крамниці можна придбати спрей, відтінок якого відповідатиме природному кольору вашого волосся, та наносити його локально на шевелюру. Таким чином сивих коренів не буде помітно, волосся залишиться чистим і збереже натуральний відтінок.