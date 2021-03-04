Здоров’я волосся залежить не лише від догляду за ним. Також існують зовнішні та внутрішні причини, які негативно впливають на стан шевелюри. Тому на них варто звернути увагу, якщо ви помітили надмірне випадіння волосся, ламкість, втрату блиску чи інші нетипові ознаки.

Першим кроком до відновлення волосся є визначення причини, яка спровокувала проблему. Насамперед можете почати з вивчення 5 найбільш поширених причин пошкодження волосся.

Дізнайтеся: Чи варто ополіскувати волосся яблучним оцтом: 5 причин від лікаря-трихолога

Чому волосся пошкоджене: 5 причин

Гормональне тло

Стан волосся може псуватися навіть через особливості менструального циклу. Високий рівень естрогену в організму сприяє покращенню шкіри, потовщує волосини і додає їм здорового блиску. Коли до початку менструального циклу залишається 3 – 7 днів, то рівень естрогену падає, а гормон прогестерон стає домінантним. Прогестерон негативно впливає на волосся: воно швидше жирні та стає слабким.

Неправильне харчування, стрес, хвороби

Ваш раціон повинен бути різноманітним, щоб у всі частини організму, зокрема до волосяних фолікул, надходила необхідна кількість живильних речовин. Якщо ви вживаєте мало продуктів, які містять корисні вітаміни, то основні органі забирають їх швидше, а волоссю зазвичай дістається найменше.

Шампунь, який не підходить вашому типу волосся

Шампуні також можуть пошкоджувати волосся, якщо засоби мають надто "агресивний" склад і не призначені саме для вашого типу волосся. Тому важливо правильно обирати шампунь та інші продукти для догляду за шевелюрою, аби вона була здоровою і слухняною.

Використання термоприладів

Фени, випрямлячі та інші термоприлади, які ви використовуєте для створення укладки, погіршують стан волосся. Адже висока температура позбавляє локони життєвої сили, сприяє їхній ламкості і сухості. Аби зменшити ризик пошкодження волосся термоприладами, користуйтеся феном, коли пасма будуть майже сухими, а випрямлячі та плойки вибирайте з керамічними поверхнями. Також не забувайте наносити термозахист.

Замало кондиціонеру для волосся

Усім типам волосся, а особливо фарбованому, потрібне належне зволоження, яке можна отримати від кондиціонера. Швидко змивати засіб після нанесення на локони – поширена помилка. Щоб кондиціонер проявив усі свої корисні властивості, слід ретельно втирати його у волосся, починаючи зі середини і до самих кінців. Перш ніж змивати залишки продукту, потримайте його на волоссі 10 хвилин.