Красива засмага, яка не вплине негативно на тіло, вимагає трішки зусиль. Тому корисні поради, які полегшать цей процес, стануть у нагоді кожній красуні влітку.
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10 способів швидше засмагнути і зберегти ефект надовго
- До відпустки слід підготуватися заздалегідь. Протягом 1 – 2 тижнів перед відпочинком під сонцем щодня користуйтеся делікатним скрабом або пілінгом. Адже через ороговілі клітини на поверхні шкіри засмага може лягти нерівномірно.
- Пийте вітаміни A та E. Комплексно чи окремо – ваш вибір. Вітамін A стимулює продукування меланіну, тому ваше тіло швидше отримає шоколадний відтінок, а вітамін E пом’якшує і зволожує дерму, відтак вона матиме красивий вигляд.
- Пийте морквяний сік, багатий бета-каротином, який також пришвидшує вироблення меланіну. Проте варто знати, що бета-каротин жиророзчинний – для його засвоєння потрібні жири. Тому слід додавати в сік вершки або ложечку рослинної олії.
- Тривале перебування на сонці, перевертаючись з одного боку на інший, не змусить засмагу лягати швидше. Найбільш ефективним способом є рух. Грайте, бігайте, веселіться, а сонячні промені зроблять свою справу.
- Щоб засмага була не лише швидкою, але й красивою, то виходіть на сонце лише до 11 – 12 години дня і після 16. Також не забувайте наносити сонцезахисний засіб.
- Засіб з бронза торами допоможе швидше засмагнути. Проте не слід його плутати з автозасмагою. Це повинен бути спеціальний лосьйон або крем з компонентами, які стимулюють вироблення мелатоніну.
- Аби засмагнути, збільште денну норму води на літр. Таким чином шкіра залишатиметься пружною і гладкою.
- Перед сном використовуйте живильний крем з позначкою "після сонця" або будь-який інший з пом’якшувальними і заспокоювальними властивостями, щоб шкіра змогла відновитися до наступного дня.
- Після відпустки мийте тіло кавовою гущею. Це допоможе зберегти темний відблиск шкіри: нанесіть легкими рухами кавову гущу на тіло і змийте теплою водою (кофеїн посилює пігментацію).
- Вмивайтеся чаєм. Рідина виконує антисептичну функцію, чим запобігає появі запалень і прищів, а чайний екстракт підтягує та освіжає шкіру.
- Раз на тиждень наносіть автозасмагу, аби шкіра не набула помаранчевого відтінку або стала плямистою.
- Щоб зберегти засмагу, не ходіть в сауну і баню, не розтирайте шкіру рушником.
- Їжте лосось. Жирні сорти риби допомагають шкірі довше утримувати темний пігмент.
- Мийтеся в холодному душі. Тонізуйте судини і дерму. Таким чином вам вдасться сповільнити процес відлущування пігментованих шарів.
- Засмагу можна освіжувати. Для цього не нехтуйте можливістю у вільний час поїхати на природу, адже засмагла шкіра ще краще "вбирає" сонячні промені.