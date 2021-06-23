Якщо ви хочете провести відпочинок з користю і мати привабливу рівномірну засмагу по всьому тілу, то варто дізнатися про способи, які вам у цьому допоможуть. Адже сонячні промені можуть як надати звабливого відтінку вашій шкірі, так і нашкодити їй.