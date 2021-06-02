Як зменшити ніс без операції: простий б'юті-лайфхак від візажистки

Не всім від природи пощастило мати витончений носик. Але саме такі особливості у зовнішності й роблять нашу красу індивідуальною і неповторною. Не дивлячись на це, якщо ви захочете трішки скорегувати форму свого носа без операції, то скористайтеся простим і ефективним б'юті-лайфхаком від зіркової візажистки Лорен Андерсон.
Візуально зменшити ніс можна за допомогою косметики. Зокрема, спосіб відомої візажистки можна повторити і без особливих навичок.
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Як зменшити ніс без операції
Щоб скорегувати декоративною косметикою ніс, доведеться повторити 3 простих кроки. Також візьміть зі своєї косметички хайлайтер, пудру і пензлі для нанесення косметики.
- Нанесіть хайлайтер. Важливо вибрати відтінок продукту не дуже сяйливий і на 1 – 2 тони світліший від вашої шкіри. Наберіть хайлайтер на палець або пензель і проведіть ним по спинці носа, а потім зупиніться і поставте цятку на кінчику.
- Розтушуйте. Щоб б'юті-лайфхак показав бажаний результат, кінчиками пальців постукуючи "вбийте" засіб у шкіру та розтушуйте межі.
- Нанесіть пудру. Вам знадобиться розсипчаста пудра на тон темніша від звичного. Візьміть трішки продукту на пензель, яким зазвичай наносите тіні, струсіть залишки і круговими рухами "пройдіться" від внутрішнього кутика ока до ніздрі, потім повторіть ідентичну маніпуляцію з іншого боку. Тепер ніс у вас буде візуально менший, допоки не змиєте макіяж.