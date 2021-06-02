Як зменшити ніс без операції: простий б'юті-лайфхак від візажистки

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Не всім від природи пощастило мати витончений носик. Але саме такі особливості у зовнішності й роблять нашу красу індивідуальною і неповторною. Не дивлячись на це, якщо ви захочете трішки скорегувати форму свого носа без операції, то скористайтеся простим і ефективним б'юті-лайфхаком від зіркової візажистки Лорен Андерсон.