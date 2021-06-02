Как уменьшить нос без операции: простой бьюти-лайфхак от визажистки

Не всем от природы повезло иметь изящный носик. Но именно такие особенности во внешности и делают нашу красоту индивидуальной и неповторимой. Несмотря на это, если вы захотите чуточку скорректировать форму своего носа без операции, то воспользуйтесь простым и эффективным бьюти-лайфхаком от звездной визажистки Лорен Андерсон.

Визуально уменьшить нос можно с помощью косметики. В частности, способ известной визажистки можно повторить и без особых навыков.

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Как уменьшить нос без операции

Чтобы скорректировать декоративной косметикой нос, придется повторить 3 простых шага. Возьмите из своей косметички хайлайтер, пудру и кисти для нанесения косметики.

Нанесите хайлайтер. Важно выбрать оттенок продукта не слишком сияющий и на 1-2 тона светлее вашей кожи. Наберите хайлайтер на палец или кисть и проведите им по спинке носа, а затем остановитесь и поставьте пятнышко на кончике.

Важно выбрать оттенок продукта не слишком сияющий и на 1-2 тона светлее вашей кожи. Наберите хайлайтер на палец или кисть и проведите им по спинке носа, а затем остановитесь и поставьте пятнышко на кончике. Растушуйте. Чтобы бьюти-лайфхак показал желаемый результат, кончиками пальцев постукивая "вбейте" средство в кожу и растушуйте границы.