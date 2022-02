Зірка хітів Thank u, next та Love Me Harder 28-річна Аріана Гранде випускає власну лінійку косметики з назвою r.e.m beauty. Знаменитість любить публікувати на своїй інстаграм-сторінці фото стильних макіяжів і образів. Цього разу дівчина також показала підписникам ніжний образ, у якому використала продукти свого бренду.

Співачка вирішила надати шкірі ідеального фарфорового відтінку з ніжним рум'янцем й не робила жодного акценту на очі чи губи. Брови Аріани були акуратно підмальовані й підчесані уверх.



Нюдовий макіяж Аріани Гранде / Фото з інстаграму

Волосся зірка зібрала і зав'язала у хвіст, що повністю відкрило її обличчя. Виразні карі очі виконавиця злегка підмалювала тушшю.

