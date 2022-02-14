Як зробити ідеальний "голий" макіяж: демонструє Аріана Гранде
Джерело:Інстаграм зірки
Відома американська співачка Аріана Гранде окрім досконалих стрілок, практикує робити й повністю нюдовий мейк-ап.
Зірка хітів Thank u, next та Love Me Harder 28-річна Аріана Гранде випускає власну лінійку косметики з назвою r.e.m beauty. Знаменитість любить публікувати на своїй інстаграм-сторінці фото стильних макіяжів і образів. Цього разу дівчина також показала підписникам ніжний образ, у якому використала продукти свого бренду.
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Співачка вирішила надати шкірі ідеального фарфорового відтінку з ніжним рум'янцем й не робила жодного акценту на очі чи губи. Брови Аріани були акуратно підмальовані й підчесані уверх.
Нюдовий макіяж Аріани Гранде / Фото з інстаграму
Волосся зірка зібрала і зав'язала у хвіст, що повністю відкрило її обличчя. Виразні карі очі виконавиця злегка підмалювала тушшю.
Реакція мережі
- "Яка краса!"
- "Ти ангел"
- "Моя красива донька. Всередині і ззовні", – написала у коментарях мама Аріани.
- "Вау, як ти можеш бути такою красивою?"